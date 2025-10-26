فعالان حوزه واردات نهاده‌های دامی در برنامه میز اقتصاد با تأکید برضرورت تسهیل فرایند‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، کندی ترخیص کالا و نبود تنوع در مبادی وارداتی را از موانع اصلی تأمین پایدار نهاده‌ها برشمردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با موضوع «واردات نهاده‌های دامی؛ از ثبت سفارش تا تنوع مبادی واردات»، مجری برنامه با طرح پرسش‌هایی از نمایندگان اتاق بازرگانی، اتحادیه‌های تولیدی و مسئولان بخش کشاورزی، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کردند.

مجری: مهم‌ترین مانع در مسیر واردات نهاده‌های دامی چیست و چرا با وجود نیاز بالای کشور، واردات با تأخیر انجام می‌شود؟

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های دامی در پاسخ به این پرسش گفت: فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز در کشور بسیار زمان‌بر است. در مواردی فاصله بین ثبت سفارش تا صدور مجوز ترخیص بیش از دو ماه طول می‌کشد. این تأخیر موجب می‌شود نهاده‌ها به‌موقع به دست تولیدکننده نرسد و همین مسئله بر قیمت تمام‌شده گوشت، مرغ و لبنیات تأثیر می‌گذارد.

او افزود: واردکننده باید بتواند با اطمینان از تخصیص ارز، قرارداد خارجی خود را امضا کند. وقتی بانک مرکزی یا دستگاه‌های مرتبط تأخیر دارند، کل زنجیره تأمین دچار مشکل می‌شود.

مجری: برخی فعالان می‌گویند در تخصیص ارز یا اولویت‌بندی کالاها، ناهماهنگی‌هایی وجود دارد. این موضوع تا چه حد صحت دارد؟

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفت: واقعیت این است که واردات نهاده‌های دامی بدون هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک، با مشکل روبه‌رو می‌شود. در حال حاضر ارز موردنیاز به‌صورت مقطعی تخصیص می‌یابد و این وضعیت واردکننده را سردرگم می‌کند. اگر فرایندها شفاف و یکپارچه شود، زمان تأمین نهاده‌ها تا نصف کاهش می‌یابد.

مجری: نقش سامانه بازارگاه در توزیع نهاده‌ها چیست؟

رئیس کارگروه بازارگاه نهاده‌های دامی در این باره گفت: بازارگاه صرفاً وظیفه دارد نهاده‌هایی را که وارد کشور شده توزیع کند. اگر واردات با تأخیر انجام شود، بازارگاه هم با کمبود عرضه مواجه خواهد شد. ما در توزیع مشکلی نداریم، اما وقتی محموله‌ها دیر وارد کشور می‌شود، عملاً سهمیه‌ها به‌موقع به دست مرغداران و دامداران نمی‌رسد.

مجری: از دید تولیدکنندگان، تأخیر در تأمین نهاده چه تبعاتی دارد؟

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران هم در این برنامه گفت: وقتی نهاده به‌موقع نرسد، مرغدار مجبور می‌شود از بازار آزاد خرید کند که معمولاً قیمت آن ۲ تا ۳ برابر بازار رسمی است. این مسئله هم هزینه تولید را بالا می‌برد و هم باعث بی‌ثباتی در بازار می‌شود. مرغدار امروز نهاده ندارد، فردا هم نمی‌داند قیمت چه خواهد بود. ما نیازمند پیش‌بینی‌پذیری هستیم.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی دانلود <div id="video-display-embed-code_55441496"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5608340/55441496?width=600&height=350"></script></div>

مجری: راه‌حل این مشکلات چیست؟

رئیس هیئت مدیره انجمن گاوداران در پاسخ به این پرسش گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارها، تنوع در مبادی وارداتی است. تمرکز بیش از حد بر چند کشور خاص موجب شده در مواقع تحریم یا محدودیت حمل‌ونقل، واردات متوقف شود. اگر از کشورهای مختلف و مسیرهای گوناگون واردات انجام شود، ثبات بیشتری در تأمین نهاده خواهیم داشت.او افزود: لازم است بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص ارز مشارکت فعال داشته باشد، چون از نزدیک با واقعیت بازار آشناست و می‌تواند در کاهش بروکراسی اداری نقش مؤثر ایفا کند.



در بخش پایانی برنامه، مهمانان بر این نکته تأکید کردند که تأمین پایدار نهاده‌های دامی، کلید ثبات بازار محصولات پروتئینی است. آنان خواستار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و بخش خصوصی برای تسریع در واردات و کاهش فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان شدند.