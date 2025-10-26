پخش زنده
رئیس جمهور گفت: نخستین جلسه استانی هیئت دولت در خوزستان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، رئیس جمهور پس از گزارش استاندار خوزستان از آخرین اقدامات ستاد ملی راهبری توسعه این استان، اعلام کرد: نخستین جلسه استانی هیئت دولت در این دوره، بهمنظور بررسی دقیقتر و تخصصیتر مسائل و چالشهای این استان، در خوزستان برگزار خواهد شد.
مسعود پزشکیان عصر امروز یکشنبه، چهارم آبان ۱۴۰۴ در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه مسائل استان خوزستان باید با نگاهی ویژه و راهبردی مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: تصمیمات دولت در این زمینه بر مبنای واقعیتهای میدانی و نیازهای مردم شریف این استان اتخاذ خواهد شد.
در جلسه امروز، پس از گزارش استاندار خوزستان از آخرین اقدامات ستاد ملی راهبری توسعه این استان، در راستای اهداف و ماموریتهای تعریف شده، جهت حل مشکلات و چالشها، رئیسجمهور ناظر به این گزارش با تأکید بر اهمیت ویژه خوزستان در برنامههای دولت وفاق ملی و همچنین معادلات توسعهای کشور، اعلام کرد که اولین جلسه استانی هیئت دولت در این دوره، بهمنظور بررسی دقیقتر و تخصصیتر مسائل و چالشهای این استان، در خوزستان برگزار خواهد شد.