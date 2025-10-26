به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نهمین کاروان ترویج بهره‌ وری کشاورزی با محوریت «الگوی کشت ملی محصولات زراعی» با رویکرد «تطبیق با تغییرات اقلیمی»، همزمان با سراسر کشور در شهرستان بردسکن برگزار شد.

این برنامه با هدف ترویج یافته‌ های نوین علمی، ارتقای دانش کارشناسان و کشاورزان و توسعه الگوهای سازگار با شرایط اقلیمی جدید، در مزرعه الگویی جو و چغندر قند پاییزه اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسکن در حاشیه این مراسم اظهار داشت: تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع آب، ضرورت بازنگری در الگوهای کشت را دوچندان کرده است.

مهدی مسروری افزود: اجرای چنین برنامه‌ هایی نقش مهمی در آشنایی کشاورزان با روش‌ های نوین و افزایش بهره‌ وری دارد.

وی ادامه داد: با همکاری مراکز تحقیقاتی و حضور کشاورزان پیشرو، می‌ توان گام‌ های مؤثری برای پایداری تولیدات کشاورزی برداشت.

در این مراسم، نماینده ولی‌ فقیه در جهاد کشاورزی بردسکن، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی کاشمر، مددکاران و جمعی از کشاورزان نمونه نیز حضور داشتند.