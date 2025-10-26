به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری گفت: تیم شهرداری چلیچه در هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور به مصاف تیم پدیده گلشن انزلی رفت و این دیدار در وقت قانونی با نتیجه ۴ بر ۴ به پایان رسید و در ضربات پنالتی توانست حریف خود را مغلوب کند.

حسین زمانی افزود: شهرداری چلیچه در هفته دهم لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور به مصاف تیم پیشتازان بندرترکمن خواهد رفت.

گفتنی است صعود تیم شهرداری چلیچه به لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور در هفته آینده مشخص خواهد شد.