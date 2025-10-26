به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فردی که حین سرقت تجهیزات برقی در سمنان دچار برق گرفتگی شده بود ؛ بر اثر شدت جراحات درگذشت.

بامداد امروز چهارم آبان‌ماه، فردی با ورود غیرمجاز به داخل یکی از پست‌های زمینی واقع در جاده نظامی سمنان، قصد داشت تجهیزات برقی این پست را به سرقت ببرد که به‌دلیل وجود سامانه‌های حفاظتی و برق‌دار بودن تجهیزات، دچار برق‌گرفتگی و سوختگی شدید شد.

حسین حافظی مدیر توزیع برق شهرستان سمنان گفت: این فرد به بیمارستان کوثر سمنان منتقل شد ولی بر اثر شدت جراحات درگذشت .

مدیر شرکت توزیع برق سمنان با تأکید بر غیرقابل‌جبران بودن خطرات سرقت تأسیسات برقی هشدار داد: هرگونه اقدام برای سرقت، تخریب یا ورود غیرمجاز به پست‌ها، و دستکاری تجهیزات شبکه توزیع برق، نه‌تنها جرم محسوب می‌شود، بلکه جان فرد را نیز در معرض خطر مرگ قرار می‌دهد.

وی از شهروندان درخواست کرددر صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در اطراف تأسیسات برقی، مراتب را فوراً از طریق شماره ۱۲۱ (اتفاقات برق) یا ۱۱۰ (پلیس) اطلاع دهند.