بیش از هزار و ۵۰۰ خانوار مددجویی کمیته امداد استان اصفهان از بسته‌های معیشتی و بهداشتی بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان، توزیع این بسته‌ها را در قالب طرح مشترک با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بیان کرد و گفت: این بسته هابا هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و ارتقای سطح رفاه و سلامت مددجویان دربرگیرنده اقلام معیشتی و بهداشتی برای تأمین بخشی از نیازهای خانوارهای تحت حمایت است.

کریم زارع ادامه داد: ارزش این بسته‌ها بیش از دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است که با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تامین و توزیع شد.

وی افزود: بسته‌های معیشتی شامل رب گوجه، تن ماهی، روغن، ماکارونی، قند، شکر، چای و برنج و بسته‌های بهداشتی است که متناسب با نیاز خانواده‌ها میان آنان توزیع شد.

کریم زارع با قدردانی از مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در اجرای این طرح، بیان کرد: اینگونه همکاری‌ها نقش موثری در بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر دارد و زمینه‌ساز تقویت روحیه همبستگی و مسوولیت اجتماعی در جامعه است.