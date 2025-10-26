پخش زنده
دیدار ال کلاسیکو رئال مادرید با بارسلونا در هفته دهم رقابتهای فوتبال لیگای اسپانیا با پیروزی قوهای سفید به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال رئال مادرید و بارسلونا در حساسترین دیدار هفته دهم رقابتهای فوتبال لیگای اسپانیا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف هم رفتند که در پایان شاگردان ژابی آلونسو موفق شدند با نتیجه دو بر یک میهمان آبی اناری خود را شکست دهند.
کیلیانامباپه در دقیقه ۲۲ و جود بلینگام در دقیقه ۴۳ برای رئال مادرید گلزنی کردند و تک گل بارسلونا را نیز فرمین لوپز مارین در دقیقه ۳۸ به ثمر رساند.
وینیسیون جونیور که در دقیقه ۷۲ جایش را به رودریگو داد نسبت به این تعویض اعتراض داشت و معتقد بود آلونسو با وجود عملکردی که او ارائه داده بود، از زمین بازی خارجش میکرد.
پدری، هافبک بارسلونا، در دقیقه ۹+۹۰ با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد.
مادریدیها با این پیروزی ۲۷ امتیازی شدند و در صدر جدول فاصلهشان را بارسلونا به عنوان تیم دوم به پنج امتیاز رساندند.
ترکیب ابتدایی رئال مادرید:
کورتوا، میلیتائو، هویسن، کارراس، والورده، شوامنی، آردا گولر، کاماوینگا، بلینگهام، وینیسیوس و امباپه
سرمربی: ژابی آلونسو
ترکیب ابتدایی بارسلونا:
شزنی، ژوئل کونده، اریک گارسیا، کوبارسی، بالده، دی یونگ، پدری، فیرمین لوپز، لامین یامال، فران تورس و راشفورد
سرمربی: هانسی فلیک