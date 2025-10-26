پخش زنده
کاروان ویژه الگوی کشت ملی با هدف آموزش روشهای نوین کشاورزی و سازگاری با تغییر اقلیم، امروز به ۱۲ شهرستان استان رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی محصولات کشاورزی با هدف سازگاری با تغییر اقلیم به شهرستانهای مختلف استان رفت.
این طور که حشمت الله سیاهی، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی استان گفت: این کاروانِ ۱۲۰ نفره، متشکل از مدیران و کارشناسان ترویج و کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی، امروز با هدف آموزش روشهای نوین کشاورزی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم به ۱۲ شهرستان استان رفتند و کارگاه آموزشی برای کشاورزان برگزار کردند.