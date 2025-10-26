به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در مراسمی از ۱۹۱ پرستار شاغل در بیمارستان ولیعصر و مرکز بهداشت شهرستان بردسکن تجلیل شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن در این مراسم با اشاره به نقش کلیدی پرستاران در نظام سلامت، گفت: «از مجموع ۴۰۰ نفر از کارکنان بیمارستان ولیعصر، ۲۰۰ نفر کادر پرستاری هستند که بیش از ۳۰ درصد آن‌ ها به‌ صورت طرحی فعالیت می‌ کنند.»

دکتر حسین امامیان با بیان اینکه کارانه پرستاران از بهمن‌ پارسال تا کنون پرداخت نشده است، توجه بیشتر به مطالبات این قشر زحمت‌ کش را خواستار شد.

در این آیین، به نمایندگی از پرستاران شهرستان، از تعدادی از پرستاران نمونه تجلیل شد.

اجرای موسیقی زنده و برنامه‌ های شاد از دیگر بخش‌ های این مراسم بود که با استقبال حضار همراه شد.