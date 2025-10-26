به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۷۰ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کمتر از ۲۳ سال جهان سینا خلیلی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۵ از سد عمر عمروف از روسیه گذشت. وی در دور بعد به با نتیجه ۱۲ بر ۲ ناوین کومار از هند را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مایس علی اف از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. خلیلی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۲ الکساندر گایدارلی از مولداوی را پشت سر گذاشت و به دیدار فینال راه یافت. خلیلی در این دیدار با نتیجه ۹ بر ۴ مغلوب کانان هیبت اف از جمهوری آذربایجان شد و به مدال نقره رسید.