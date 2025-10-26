به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۵۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان به میزبانی صربستان میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ لوکا گوینجیلیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۵ مغلوب لوک لیلدهال از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی گیر به دیدار فینال، والی زاده به گروه بازنده‌ها راه یافت. وی در این گروه با نتیجه ۱۰ بر صفر هونگ هانگ لیائو از چین می‌را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل آیاندای اوندار از روسیه با نتیجه ۱۰ بر ۱ به برتری رسید و به مدال برنز دست یافت.