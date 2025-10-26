به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۷۹ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان مهدی یوسفی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مقابل لوی هاینس دارنده مدال نقره جهان از آمریکا مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت. یوسفی در این گروه با نتیجه ۱۱ بر صفر و ضربه فنی آیخان سمیر سید از بلغارستان را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۳ بر ۳ داود داودوف از روسیه را مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت.