به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی امشب در آیین گرامیداشت سالروز شهادت شهید «مصطفی خمینی» در گناباد اظهار داشت:‌ باید نقاط قوت و موفقیت حماسه آفرینی دوران دفاع مقدس را بشناسیم و آنها را در عرصه های حماسه اقتصادی به کار بگیریم و جهت دهی و تقویت کنیم.

سعید جلیلی ادامه داد: ملت ایران باید بدانند که در چه نقطه ای از عزت و اقتدار و موفقیت قرار دارند و اگر ملتی در عرصه های سخت جنگ و مبارزه با دشمن در دوران دفاع مقدس با حماسه آفرینی به موفقیت دست یافت در اقتصاد،‌ صنعت و کشاورزی هم می تواند این حماسه ها را پیاده کند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: لازمه موفقیت دولت و مجلس شورای اسلامی این است که این نقاط قوت را بشناسد و برای تحقق رشد هشت درصدی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب تلاش کنند.

جلیلی گفت:‌ نقاط ضعف با شناخت و حفظ نقاط قوت و تسری آنها به سایر بخشها رفع می شوند و همه باید به دولت کمک کنند و با مطرح کردن نقاط قوت و رفع نقاط ضعف برای رفع مشکلات تلاش کرد.

وی مشارکت مردم در عرصه اقتصاد را از ارکان مهم تحقق حماسه اقتصادی ذکر کرد و گفت:‌ اینکه با افزایش قیمت کالاها برخی اشخاص میلیاردها تومان سود کنند و برخی دیگر ضررهای هنگفت متحمل شوند، حماسه اقتصادی محقق نمی شود.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی بانک آینده را یک مثال عینی این مساله ذکر و بیان کرد:‌ چندی قبل در نامه ای به ئییس جمهور شرایط و وضعیت بانک آینده را اطلاع دادم و با اهتمام مسئولان مربوطه با این بانک برخورد شد.

جلیلی تاکید کرد: هدایت و جهت دهی تسهیلات برای احیای فعالیت‌ های اقتصادی و تولیدی در مناطق شهری و روستایی و متناسب با ظرفیت های منطقه ای مصداق عدالت است.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که ظرفیتهای هر منطقه شناخته شود و مردم در عرصه اقتصادی مشارکت یابند بسیاری از مشکلات رفع می شود.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه دشمنان بعد از انقلاب با انواع ترفندها و تحریمها و تحمیل جنگ هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه نتوانستند به اهداف خصمانه خود دست یابند، افزود: شناخت نقاط قوت ملت ما که با برخورداری از ریشه عمیق فرهنگی و تاریخی و با تبعیت از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در صحنه های دفاع از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی فعالانه حضور دارند برای معاندان و مستکبران سخت است.

جلیلی بیان کرد: مقابله با استکبار جهانی و آمریکا در کشور ما از محکومیت لایحه کاپیتولاسیون توسط امام خمینی (ره)‌ آغاز و منجر به پیروزی انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ شد.

به گفته وی، شناخت نقاط قوت ملت که برای دشمنان سخت است نباید برای ما ناشناخته بماند و نباید بگذاریم که نقاط قوت از حافظه تاریخی ما پاک شود.

وی تاکید کرد: آمریکا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از صهیونیست ها حمایت کرد و با وجودی که همه ظرفیت و توان نرم‌ افزاری و سخت‌ افزاری خود را بر علیه کشور ما به کار گرفتند ولی نتوانستند این جنگ را ۱۲ روز بیشتر ادامه دهند.

سعید جلیلی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی عصر یکشنبه بعد از ورود به شهرستان گناباد و ذکر فاتحه بر مزار علامه بهلول گنابادی با امام جمعه این شهرستان دیدار کرد.

شرکت در آیین بزرگداشت شهادت شهید مصطفی خمینی، دیدار با مردم روستای بیمرغ از توابع بخش مرکزی و دیدار با دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، برنامه سفر یک روزه نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی به شهرستان گناباد بود.