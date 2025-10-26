به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران در دومین بازی خود در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان امشب (یکشنبه) به مصاف آرژانتین رفت و نتیجه این دیدار را واگذار کرد.

پسران هندبال کشورمان که با کسب قهرمانی در قاره آسیا جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست آوردند، از ساعت ۱۹:۱۵ امشب به مصاف آبی‌پوشان آرژانتین رفتند و در پایان این بازی را با نتیجه ۲۹ - ۳۸ به حریف قدرتمند خود واگذار کردند.

در دیگر دیدار این گروه آلمان ۵۴ بر ۱۵ پورتوریکو را از پیش رو برداشت.

آخرین دیدار تیم هندبال کشورمان در مرحله مقدماتی قهرمانی جهان روز سه‌شنبه، ۶ آبان، مقابل پورتوریکو برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان به میزبانی مغرب در حال برگزاری است.