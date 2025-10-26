شاگردان علی صانعی با تساوی مقابل تایلند، به عنوان سرگروه به مرحله نیمه‌نهایی رقابت های فوتسال بازی های آسیایی جوانان صعود کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتسال پسران ایران در سومین بازی خود در بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین، امشب یکشنبه به مصاف تیم فوتسال تایلند رفت.

علی صانعی برای این دیدار محمد علی شکارچی، صدرا چوپانی، حسین‌رضا یوسفی، امیرحسین عبدالرزاقی و محمد جواد نوروزی را به زمین فرستاد.

تیم پسران ایران در حالی تن به تساوی ۳ بر ۳ مقابل تایلند داد که این تیم هر دو بازی قبلی خود را برده بود.

گل‌های پسران ایران در این بازی را محمدجواد نوروزی در دقایق ۲ و ۲۷ و حسین‌رضا یوسفی در دقیقه ۹ به‌ثمر رساندند.

تایلندی‌ها هم در دقایق ۲۴، ۲۷ و ۳۶ دروازه ایران را باز کردند.

پسران ایران که با ۷ امتیاز و تفاضل گل بهتر در مقایسه با تایلند به عنوان تیم اول گروه خود به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.