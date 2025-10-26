به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،با صدور مجوز نصب پنل‌های خورشیدی روی پشت بام سوله‌های صنعتی اجرای ۱۱۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با پیشگامی شهرک‌های صنعتی بعثت، شهید سلیمانی و آیت‌الله آل‌هاشم (آخولا) و با محوریت پایلوت شهرک صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی در آذربایجان شرقی آغاز شده است.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در تشریح جزئیات این طرح گفت: استفاده بهینه از امکانات برای تولید بیشینه، از سیاست‌های اصلی دولت وفاق در استان بوده و با توجه به کمبود فضای مناسب برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی تصمیم گرفته شد با نظر کارشناسان و اخذ مجوز‌های لازم از پشت بام سوله‌ها برای نصب پنل‌های خورشیدی بهره‌گیری شود.

سرمست افزود: حرکت صنایع استان به سوی بهره‌گیری از انرژی خورشیدی اقدامی موثر در جهت پایداری تولید، کاهش مصرف برق شبکه و تحقق اقتصاد سبز است. این رویکرد نمادی از هم‌افزایی میان صنعت، دانشگاه و دولت در مسیر توسعه پایدار محسوب می‌شود.

وی با اشاره به همراهی دانشگاه‌های استان در این طرح گفت: در کنار بخش صنعت، دانشگاه‌های آذربایجان شرقی نیز با اختصاص زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی نقش مهمی در پیشبرد این طرح ملی برعهده گرفته‌اند.

وی اظهار کرد: دانشگاه مراغه با ۱۲ مگاوات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با ۹۶ مگاوات و دانشگاه صنعتی سهند با ۲۰ مگاوات زمین‌های مورد نیاز را در اختیار این پروژه قرار داده‌اند و عملیات جانمایی و اجرایی در حال انجام است.

سرمست افزود: پیوند صنعت و دانشگاه در اجرای پروژه‌های انرژی پاک، یکی از مصادیق تحقق توسعه متوازن در استان است و با تداوم این مسیر، آذربایجان شرقی در آینده‌ای نزدیک به یکی از استان‌های پیشرو کشور در تولید انرژی خورشیدی تبدیل خواهد شد.

سهراب فیض‌زاده مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی نیز در این باره گفت: این طرح با مشارکت بخش خصوصی و همکاری دستگاه‌های اجرایی در قالب مدل پایلوت اجرا می‌شود و در صورت موفقیت به سایر شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان نیز تعمیم خواهد یافت.