به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا صمیمی پرتابگر کشورمان پس از کسب مدال برنز پرتاب دیسک بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، اظهار داشت:در پرتاب اول ۵۰ متر را ثبت کردم و خداراشکر در پرتاب دپم به ۵۳ متر و ۸۶ سانتی متر رسیدم و توانستم در جایگاه سوم بایستم و مدال برنز را کسب کنم.

وی افزود: خیلی خوشحالم که به این مدال رسیدم و اولین مدالم در پرتاب دیسک بود. زحمت‌های زیادی پشت این مدال بود و خداراشکر که توانستم این مدال را کسب کنم. از مربی، احسان حدادی ریاست فدراسیون، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش که همواره پشتم بودند، تشکر می‌کنم و همچنین باید از مادر و پدر عزیز و زحمت کشم خیلی تشکر کنم که همه چیز را برایم فراهم کردند و همه جوره پشتم بودند و خداراشکر توانستم گوشه‌ای از زحمات آنها را جبران کنم.

دارنده برنز بازی‌های آسیاسی جوانان بحرین در پاسخ به اینکه آیا می‌تواند جایگزین احسان حدادی در پرتاب دیسک در آینده شود، گفت: امیدم به خداست و امیدوارم به مقام‌های بالاتری دست پیدا کنم.