پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از رشد ۳۸ درصدی صادرات محصولات کشاورزی از مراکز قرنطینه گیاهی استان در هفت ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی گفت:میزان صادرات محصولات کشاورزی از مراکز قرنطینه گیاهی استان آذربایجانشرقی از ابتدای سال تا پایان مهرماه به ۹۳ هزار و ۷۷۳ تن رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش نشان میدهد.
وی عمده محصولات صادراتی از استان را شامل کشمش، خرما و سایر محصولات خشکباری و گلخانهای دانست و افزود: در همین مدت میزان واردات محصولات کشاورزی از مراکز قرنطینه گیاهی استان ۹۵ هزار و ۵۳۶ تن بوده که در مقایسه با سال گذشته ۸.۱ درصد کاهش داشته است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به مقاصد صادراتی استان اظهار کرد:کشورهای اوراسیا و کشورهای همسایه مقصد عمده صادرات محصولات کشاورزی آذربایجانشرقی هستند.
شفیعی خاطرنشان کرد:مدیریت حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی دارای هفت مرکز قرنطینه گیاهی مستقر در گمرکات تبریز، سهلان، جلفا، نوردوز، بناب، مراغه و فرودگاه تبریز است که در این مراکز صدور گواهی بهداشتی برای محمولههای صادراتی انجام میگیرد.
وی افزود: کنترل گواهیهای بهداشتی از کشورهای مبدا و بررسی محمولههای وارداتی از نظر وجود آفات و بیماریهای گیاهی از دیگر وظایف و اقدامات مراکز قرنطینه گیاهی استان به شمار میرود.