به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان مسابقات ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان به میزبانی صربستان تیم ایران توسط ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، سینا خلیلی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال نقره، میلاد والی زاده در وزن ۵۷ کیلوگرم و مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کرد.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ لوکا گوینجیلیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۵ مغلوب لوک لیلدهال از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی گیر به دیدار فینال، والی زاده به گروه بازنده‌ها راه یافت. وی در این گروه با نتیجه ۱۰ بر صفر هونگ هانگ لیائو از چین می‌را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل آیاندای اوندار از روسیه با نتیجه ۱۰ بر ۱ به برتری رسید و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۷۰ کیلوگرم سینا خلیلی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۵ از سد عمر عمروف از روسیه گذشت. وی در دور بعد به با نتیجه ۱۲ بر ۲ ناوین کومار از هند را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مایس علی اف از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. خلیلی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۲ الکساندر گایدارلی از مولداوی را پشت سر گذاشت و به دیدار فینال راه یافت. خلیلی در این دیدار به مصاف کانان هیبت اف از آذربایجان می‌رود.

در وزن ۷۹ کیلوگرم مهدی یوسفی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مقابل لوی هاینس دارنده مدال نقره جهان از آمریکا مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت. یوسفی در این گروه با نتیجه ۱۱ بر صفر و ضربه فنی آیخان سمیر سید از بلغارستان را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۳ بر ۳ داود داودوف از روسیه را مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ دمیتری دوسکوف از مولداوی را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر خاچاتور خاچاتوریان از ارمنستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر حبیب داودگادجیف از روسیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل ختاگ کارسانوف از آذربایجان به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت.

۵۷ کیلوگرم: ۱- لوک لیلدهال (آمریکا) ۲- یوتا کیوکوچی (ژاپن) ۳- نودریبک جومانظراف (ازبکستان) و میلاد والی زاده (ایران)

۷۰ کیلوگرم: ۱- کانان هیبت اف (آذربایجان) ۲- سینا خلیلی (ایران) ۳- پیتر دوکه (آمریکا) و السکاندر گایدارلی (مولداوی)

۸۶ کیلوگرم: ۱- لوی هاینس (آمریکا) ۲- ابراهیم یاپراک (ترکیه) ۳- مهدی یوسفی (ایران) و گانیس تامایو (کوبا)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل محمدنژاد (ایران) ۲- ختاگ کارسانوف (آذربایجان) ۳- حبیب داودگادجیف (ترکیه) و هاکان بویوکجینگیل (ترکیه)

در پایان مسابقات ۶ وزن برگزار شده، تیم آمریکا با ۱۰۲ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم ایران هم با ۱۰۲ امتیاز دوم است. جمهوری آذربایجان نیز با ۵۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.

