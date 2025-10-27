مدیر ستاد اقامه نماز آذربایجان شرقی گفت:مهدویت و نماز، هر دو محور هویت دینی جامعه‌اند و توجه جدی به آنها، مسیر تعالی فرهنگی را هموار می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام آقاجانی در همایش دبیران اقامه نماز سازمان‌ها و ادارات آذربایجان‌شرقی به میزبانی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در تبریز با تشریح روند کاری ستاد، سامانه‌ها و تفاهم‌نامه‌های اجرایی گفت:برنامه‌ها و مطالبات ستاد اقامه نماز بر اساس قانون و تفاهم‌نامه‌های ابلاغی وزارتخانه‌ها تدوین شده و دبیران اقامه نماز باید با مطالعه و بومی‌سازی این تفاهم‌نامه‌ها اجرای آن را از مدیران دستگاه‌ها پیگیری کنند.

وی با اشاره به برخی سهل‌انگاری‌ها در اجرای برنامه‌ها افزود: برخی از دبیران، فعالیت‌های ستاد را حاشیه‌ای می‌دانند در حالی که این برنامه‌ها بخشی از متن اصلی ماموریت ادارات است و باید با برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود.

مدیر ستاد اقامه نماز آذربایجان شرقی با قرائت فراز‌هایی از پیام‌های مقام معظم رهبری به اجلاس‌های سراسری نماز تاکید کرد: همه ما در قبال اقامه نماز در جامعه مسئول هستیم و ضروری است مدیران و دبیران اقامه نماز دستگاه‌ها با پیام‌ها و مطالبات معظم‌له در زمینه ترویج فرهنگ نماز آشنا باشند.

حجت‌الاسلام آقاجانی در ادامه با اشاره به کسب رتبه برتر استان در حوزه مهدویت گفت: همان‌گونه که آذربایجان‌شرقی در ترویج فرهنگ مهدویت موفق عمل کرده است، در حوزه نماز نیز باید با همان جدیت و توجه گام بردارد.

وی افزود: مهدویت و نماز هر دو محور هویت دینی جامعه‌اند و توجه جدی به آنها مسیر تعالی فرهنگی را هموار می‌سازد.