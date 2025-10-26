سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت: تیم جوان و کم‌تجربه ما در اغلب بازی‌ها برتر میدان بود، اما روی ساده‌ترین موقعیت‌ها گل می‌خورد و نتیجه را از دست می‌دهد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،‌ سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران شامگاه یکشنبه چهارم آبان پس از شکست تیمش مقابل سپاهان در هفته هشتم لیگ برتر در نشست خبری اظهار کرد: بازی سختی در برابر تیم بزرگ سپاهان داشتیم. در طول هفته گذشته با بازیکنانم مباحث تاکتیکی و فنی را به‌خوبی مرور کرده بودیم و فکر می‌کنم تا زمانی که گل اول را دریافت نکردیم، کاملاً سوار بر بازی بودیم. نیمه اول به‌نظر من یک فوتبال یک‌طرفه ارائه دادیم، خلق موقعیت‌های متعدد، ضربات ایستگاهی، کرنر، اوت و همانند بازی‌های گذشته عملکرد هجومی داشتیم.

وی افزود: در چند سالی که مربیگری می‌کنم، فکر نمی‌کنم در هشتمین بازی فصل تا این اندازه تحت فشار بوده باشم؛ چراکه در تمام بازی‌ها حدود ۵۰ تا ۶۰ دقیقه فشار سنگینی به حریف وارد کردیم و روی ساده‌ترین مباحث گل خوردیم؛ از ضربات ایستگاهی و یک‌دو‌های ساده، در حالی‌که پیش از آن در همان نیمه اول هشت کرنر و ارسال‌های متعدد داشتیم و حتی موقعیت‌های دو به سه و سه به دو خلق کردیم. بعد از گل اول، ما هم تلاش کردیم تا به گل برسیم که موفق شدیم، اما بعد از گل، تا حدی شیرازه تیم از هم پاشید و نتیجه دو بر یک شد. در دقایق پایانی بازی هم برتری کاملاً در اختیار سپاهان بود.

سرمربی پیکان بیان کرد: از بسیاری از بازیکنانم تشکر می‌کنم که تا زمانی که توان بدنی داشتند، فوق‌العاده کار کردند. البته دست‌مان بسته بود. کسرا طاهری را در اردوی ملی از دست دادیم که بازیکن بسیار تأثیرگذاری است. شاهین توکلی را نداشتیم، محمدعلی فرامرزی و صادقی هم غایب بودند. تعدادی بازیکن جوان در ترکیب داشتیم که بازی در چنین شرایطی برایشان دشوار بود. با این حال، فکر می‌کنم در این هشت بازی، به‌دور از ناشکری، واقعاً می‌توانست جایگاه ما بهتر از این باشد، اما فوتبال به همین زیبایی‌ها و ناملایماتش قشنگ است و باید بیشتر تلاش کنیم تا در آینده در تمام جنبه‌های بازی کیفیت بهتری ارائه دهیم و در بحث تمام‌کنندگی هم قوی‌تر شویم.

دقیقی با اشاره به شرایط روحی بازیکنان جوان تیمش ادامه داد: وقتی بازیکن جوان در شرایطی قرار می‌گیرد که مدام حمله می‌سازد، موقعیت خلق می‌کند و تولید موقعیت دارد، اما به گل نمی‌رسد و در عین شایستگی گل می‌خورد، طبیعتاً برای جبران تلاش می‌کند. در چنین مواقعی است که تفاوت بازیکن باکیفیت و حرفه‌ای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیاردی با بازیکن جوانی که تازه در حال تجربه‌اندوزی است، مشخص می‌شود. البته توانایی فنی در نهایت بر احساس غلبه می‌کند. تفاوت تیم بزرگی مثل سپاهان با پیکان در همین موارد است. تماشاگران هم در این روند تأثیرگذارند و از آنها سپاسگزارم.

وی افزود: در این هشت بازی به‌اندازه تمام دوران مربیگری‌ام تحت فشار بودم. از شروع فصل مدام فشار، فشار، فشار؛ گل زدیم، گل خوردیم. مقابل استقلال خوزستان با یک موقعیت گل خوردیم. برابر شمس آذر با وجود برتری، ناگهان روی یک موقعیت گل دریافت کردیم. در بازی با استقلال، در دقایق پایانی اخراج دادیم. هفته گذشته، تیم حریف تقریباً وارد زمین ما نشد، اما از ۴۰ متری گل خوردیم. امروز هم ناراحت بودم، چون ما سوار بازی بودیم، اما نتیجه را راحت واگذار کردیم. می‌دانستم مقابل تیم بزرگی مانند سپاهان اگر از فرصت‌ها استفاده نکنیم، مجازات می‌شویم.

سرمربی خودروسازان با تأکید بر اینکه مسئولیت نتایج بر عهده اوست، اظهار کرد: تیمی که می‌بازد، نفر اولی که باید پاسخگو باشد سرمربی است، اما تیم من خوب بازی می‌کند. تیمم خوب بازی می‌کند، با اینکه بهترین بازیکنانم را هم در اختیار ندارم. کسری طاهری بازیکن بسیار تأثیرگذاری است. ان‌شاءالله هرچه زودتر سلامتی‌اش را به‌دست بیاورد. بودجه ما مشخص است؛ هدف‌گذاری باشگاه پیکان برای فصل نخست، حفظ تیم در لیگ برتر و ایجاد ظرفیت برای آینده است؛ با تلفیق تجربه و جوانی، اما همان‌طور که گفتم، ناراحت‌کننده است که این‌گونه نتیجه می‌گیریم.

دقیقی درباره شرایط بین دو نیمه گفت: بین دو نیمه واقعاً به مرز سکته رسیدم! باید این شرایط را درست کنیم. مطمئنم در ادامه مسیر روی خوش فوتبال را خواهیم دید، اما بازیکنان باید درک کنند که نباید اجازه دهند تیم‌های حریف این‌گونه گل بزنند. در ضربات ایستگاهی یارگیر مشخص است، روی تابلو نوشته‌ایم که چه کسی با چه کسی درگیر شود، اما گاهی حتی درگیری کوچک هم شکل نمی‌گیرد و بازیکن حریف به راحتی ضربه سر می‌زند. تا جایی پای بازیکنی که متعهد باشد می‌ایستم، اما اگر ببینم در شرایط ذهنی و بدنی لازم نیست، حتماً جایگزینش خواهم کرد. تیم ما واقعاً تیم خوب و مستحق جایگاه بهتری در جدول است.