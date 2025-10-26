سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: اطمینان دارم با رفع مصدومیت‌ها و ایجاد هماهنگی بیشتر بین بازیکنان، گل‌زنی‌های خط حمله سپاهان بیش از پیش خواهد شد و البته رسیدن به این هدف نیازمند زمان است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال سپاهان شامگاه یکشنبه با شکست ۲ بر یک تیم پیکان تهران در ورزشگاه نقش جهان نخستین پیروزی فصل خود را در اصفهان به دست آورد و با کسب سومین پیروزی پیاپی خود در لیگ برتر به رتبه چهارم جدول صعود کرد.

محرم نویدکیا سرمربی سپاهان در نشست خبری پس از دیدار با پیکان تهران در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افزود: بازی امشب ۲ نیمه متفاوت داشت و در نیمه نخست هرچند موقعیت‌های خطرناکی داشتیم، اما ارتباط صحیحی بین خطوط برقرار نشد و در میانه میدان توپ‌های زیادی را از دست دادیم.

وی ادامه داد: پرس سنگین پیکان در نیمه نخست فشار زیادی به خط میانی ما وارد کرد و هرچند موقعیت‌های خوبی نیز در نیمه اول داشتیم، اما در کل از عملکرد تیم در آن نیمه اصلاً راضی نبودم و بازی سپاهان در آن لحظات به نظر من بسیار معمولی بود.

سرمربی سپاهان با تحلیل نیمه دوم تأکید کرد: شرایط تیم ما در نیمه دوم تغییر کرد و به نظرم در نیمه دوم فوق‌العاده ظاهر شدیم و توانستیم با تغییر تاکتیک، تقویت و اصلاح ارتباط خطوط سه گانه، مشکل نیمه نخست را حل کنیم و در این زمینه، آرش رضایی بازی درخشانی انجام داد و عملکرد عالی داشت.

نوید کیا با اشاره به به ثمر رساندن گل دوم پس از تساوی خاطرنشان کرد: نکته بزرگ برای تیم ما در بازی امشب این بود که پس از دریافت گل در دقیقه ۷۵، تمرکز خود را از دست ندادیم و با حفظ نظم تاکتیکی، توانستیم این بازی سخت را با پیروزی به پایان برسانیم.

سرمربی سپاهان با اشاره به روند روبه رشد طلایی پوشان خاطرنشان کرد: در سه، چهار بازی اخیر توانستیم روند رو به رشدی داشته باشیم و هرچند هنوز به سطح ایده‌آل مورد نظر خودم هنوز به طور کامل نرسیده‌ایم، اما اطمینان دارم با ادامه این روند و کسب نتایج خوب در هفته‌های پیش رو، می‌توانیم در جمع مدعیان بالای جدول باقی بمانیم.

نوید کیا با اذعان به ضعف خط حمله سپاهان در گلزنی گفت: خط حمله تیم ما آمار خوبی در بازی‌های گذشته نداشته است، اما با وجود اینکه مهاجمان ما فعلاً گل نمی‌زنند، اما بنده به آنها اعتماد کامل دارم و در نیمه دوم موقعیت‌های خوبی خلق کردیم هر چند در ضربات آخر بی‌دقت بودیم.

وی تاکید کرد: اطمینان دارم با رفع مصدومیت‌ها و ایجاد هماهنگی بیشتر بین بازیکنان، گل‌زنی‌های خط حمله سپاهان بیش از پیش خواهد شد و البته رسیدن به این هدف نیازمند زمان است.

سرمربی سپاهان در پایان با تاکید بر نقش هواداران و با یادآوری حمایت تماشاگران در این بازی گفت: حضور پرشورتری از سپاهانی‌ها در دیدار‌های خانگی بعدی انتظار دارم و تیم ما واقعاً به حمایت هواداران نیاز دارد.