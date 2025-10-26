کمیته مشورتی فرهنگ، هنر و رسانه به‌عنوان بازوی فکری و فرهنگی مدیریت شهرستان، نقشی کلیدی در شناسایی و رفع نقاط ضعف فرهنگی ایفا می‌کند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون سیاسی و امنیتی فرماندار شهرستان خرم‌آباد گفت:

مریم پورسرتیپ با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق چالش‌های فرهنگی در حوزه‌های گوناگون گفت: ارتقای سطح فرهنگ عمومی نیازمند هم‌افزایی میان مسئولان فرهنگی، اصحاب رسانه و فعالان هنری است.

معاون سیاسی فرماندار خرم آباد گفت: بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌ها به شناسایی بهتر مسائل فرهنگی، بازتاب دغدغه‌های مردم و ارائه راهکارهای خلاقانه برای بهبود وضعیت فرهنگی شهرستان کمک می‌کند.

پورسرتیپ با اشاره به اینکه فرهنگ زیربنای توسعه ی همه‌جانبه است، به بهره‌گیری از ظرفیت رسانه، موسیقی، شعر و طنز برای ترویج ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد.