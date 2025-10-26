ضرورت شناسایی اولویتهای فرهنگی شهرستان خرم آباد
معاون فرماندار خرمآباد بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتها برای شناسایی اولویتهای فرهنگی این شهرستان خرم آباد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛معاون سیاسی و امنیتی فرماندار شهرستان خرمآباد گفت: کمیته مشورتی فرهنگ، هنر و رسانه بهعنوان بازوی فکری و فرهنگی مدیریت شهرستان، نقشی کلیدی در شناسایی و رفع نقاط ضعف فرهنگی ایفا میکند.
مریم پورسرتیپ با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق چالشهای فرهنگی در حوزههای گوناگون گفت: ارتقای سطح فرهنگ عمومی نیازمند همافزایی میان مسئولان فرهنگی، اصحاب رسانه و فعالان هنری است.
معاون سیاسی فرماندار خرم آباد گفت: بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتها به شناسایی بهتر مسائل فرهنگی، بازتاب دغدغههای مردم و ارائه راهکارهای خلاقانه برای بهبود وضعیت فرهنگی شهرستان کمک میکند.
پورسرتیپ با اشاره به اینکه فرهنگ زیربنای توسعه ی همهجانبه است، به بهرهگیری از ظرفیت رسانه، موسیقی، شعر و طنز برای ترویج ارزشهای اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد.