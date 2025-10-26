به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی راگبی بانوان ایران برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران موفق شد در مسابقات آسیایی عمان به مقام نایب قهرمانی برسد.

وزارت ورزش و جوانان در پیامی نایب قهرمانی تیم ملی راگبی بانوان ایران در مسابقات آسیایی عمان را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

نایب قهرمانی تیم ملی راگبی زنان ایران در مسابقات آسیایی عمان افتخاری جدید و نخست در این رشته محسوب می‌شود که مایه خرسندی است.

نایب قهرمانی آسیا برای راگبی زنان، نشانی از توسعه‌یافتگی در راگبی ایران است که مسیر پیشرفت برای بانوان را نیز بوجود آورده و آنها نیز عزتمندانه، افتخاری خوب به ارمغان آوردند.

به ملی‌پوشان، کادر فنی و سرپرستی همچنین کادر مدیریتی که زمینه‌ساز و پشتیبان این موفقیت بودند، تبریک می‌گوییم.