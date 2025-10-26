پخش زنده
آتش سوزی در تالاب شیمبار اندیکا مهار و خاموش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار اندیکا گفت:آتش سوزی درتالاب وتاکستان طبیعی شیمبار درشهرستان اندیکا که از ظهر امروز به وقوع پیوسته بود، با تلاش نیروهای امدادی، محیط بانان و همکاری ادارات مختلف مهار شد.
حسین کیانی با اشاره به اینکه آتش سوزی در حدود دو هکتار از تاکستانهای طبیعی شیمبار را فرا گرفته بود، ادامه داد: بخشی از پوشش گیاهی و درختان این منطقه طعمه حریق شد که با تلاش به موقع و بسیج نیروها و امکانات مهار شد.