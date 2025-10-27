به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد جعفرپور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در برنامه صف اول گفت: شرکت مخابرات ایران قصد دارد در قالب یک برنامه پنج‌ساله و تا پایان دولت چهاردهم، بیش از ۶۰ درصد توسعه شبکه فیبر نوری کشور را محقق کند.

سؤال: تعریف شبکه فیبر نوری را بفرمایید؟

جعفرپور: تکنولوژی فیبر نوری تکنولوژی است که با تکنولوژی مس کاملاً متفاوت است و سرعت بالاتری نسبت به ارتباطات مسی دارد و پایداری آن بسیار بالاتر است. در شبکه‌های کابل مسی که ارتباطات به صورت الکتریکی انجام می‌شود، حداکثر سرعت دیتا را می‌توانیم تا میانگین ۱۶ مگابیت بر ثانیه داشته باشیم، امروز برای پاسخ به نیاز‌های کابران در شبکه اینترنت کفایت نمی‌کند ولی در شبکه فیبر نوری که سرعت به سرعت نور است، ما می‌توانیم برای کاربران خانگی تا سرعت هزار مگابیت بر ثانیه را داشته باشیم که فکر می‌کنم با توجه به سرویس‌هایی که امروز در شبکه اینترنت وجود دارد و تکنولوژی‌های جدید و نوظهوری که مثل هوش مصنوعی آمده است، از نیاز‌های ضروری است.

سؤال: ما از یک سیستم سنتی باید به یک سیستم مدرن حرکت می‌کردیم. استفاده از فیبر نوری با این چیزی که الان دارد اتفاق می‌افتد چقدر تفاوت دارد که این را یک انقلاب در حوزه اقتصاد دیجیتال عنوان می‌کنند؟

جعفرپور: شبکه‌های مسی در ایران از حدود ۱۰۰ سال قبل شروع به توسعه پیدا کرده است و انواع و اقسام تکنولوژی‌های مختلفی روی این شبکه‌ها آورده شد. ما سوئیچ‌های قدیمی مکانیکی را داشتیم که بسیار کیفیت پایینی داشتند ولی در زمان خودشان تکنولوژی پیشرفته‌ای بود، بعد از آن سوئیچ‌های آنالوگ آمده در بستر کابل‌های مسی و انقلابی که اتفاق افتاد، مهاجرت از سوئیچ‌های تلفن آنالوگ به سوئیچ‌های تلفن دیجیتال بود که در دهه ۵۰ و حدوداً دهه ۶۰ شروع شد و بعد از آن انتقال به سمت دیتا را داشتیم. همه این فرآیند روی بستر کابل مسی انجام شد و امروز آخرین تکنولوژی که روی بستر کابل مسی می‌توانیم داشته باشیم، وی دی اس ال است که سرعت آن در میانگین ۱۶ مگابیت بر ثانیه است و پاسخگوی نیاز نیست. در مقابل تکنولوژی که ظهور کرده است در حوزه انتقال و بستر ارتباط ثابت، فیبر نوری است. هرچند از حدود سال ۱۳۷۰ فیبر نوری را در ایران داشتیم ولی برای سیستم‌های انتقال بین شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بحث اتصال فیبر به منازل و کسب و کار‌ها در شرکت مخابرات از سال ۱۳۹۵ آغاز شد ولی سرعت بسیار کمی داشت.

سؤال: یعنی ۹ سال است که این پروژه را در دست اقدام دارید ولی هنوز به آن نتیجه‌ای که می‌خواهید نرسیده است؟

جعفرپور: پروژه را داشتیم ولی نه به این شکل.

سؤال: فیبر نوری خیلی از مخابرات شنیده‌ایم ولی چیز زیادی از آن ندیده‌ایم. دلیل آن چه است؟

جعفرپور: پروژه که شروع شد به صورت بنا بر تقاضای مشترک و به صورت امکان وجود تجهیزات و ارتباط فیبر نوری اتصال ایجاد می‌شد. سرعت اتصال بسیار پایین بود به نحوی که ما در ابتدای دولت چهاردهم حدود ۴۰۰ هزار اتصال فیبر نوری داشتیم که عدد بسیار پایینی است. از ابتدای دولت دوباره سعی شد که سرعت مضاعفی به این پروژه داده شود و طی این یکسالی که از دولت می‌گذرد، این اتصال به بیش از دو برابر رسیده است. امروز بیش از ۸۰۰ هزار اتصال در سطح کشور داریم، درست است که سرعت بیشتر شد ولی روش به صورت بنا بر تقاضای مشترک این کار انجام می‌شود. در کشور‌های پیشرفته و کشور‌های بیشتر توسعه یافته، اما روش دیگری اجرا می‌شد، به این صورت که تکنولوژی مس جمع آوری می‌شد و به همه کاربران بلا استثناء فیبر نوری ارائه می‌شود که بعنوان پروژه مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری با اسامی مختلف در کشور‌های مختلف شناخته می‌شد. امروز در کشور‌های اروپایی، کشور‌هایی مثل فرانسه، انگلیس، اسپانیا، سوئد، کشور‌های پیشرفته شرقی مثل ژاپن، چین در بعضی از شهرهایش به ویژه کره جنوبی و کشور‌های منطقه مثل امارات متحده و حتی در ایالات متحده شاهد هستیم که این پروژه انجام شده است و در بسیاری از این کشور‌ها پیشرفت بالای ۸۰ درصد دارد و به همه مشترکین فیبر نوری ارائه شده است. این رویکرد جدیدی که در وزارت ارتباطات امروز درنظر گرفته شده است و مجری آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است یک رویکرد واقعاً رو به جلو و بلندپروازانه است. شاید این پروژه باید در سالیان گذشته در ایران شروع می‌شد که ما امروز شاهد حجم زیادی از اتصال باشیم، هرچند یک مقدار دیرهنگام است ولی باز هم خیلی هم دیر نیست و باید این پروژه حتماً انجام شود.

سؤال: لزوم پروژه فیبر نوری و توسعه آن در کشور چه است؟

جعفرپور: شبکه‌های کابل مسی امروز فرسوده هستند و پاسخگوی نیاز و سرعت مورد نیاز کابران هم نیستند. یعنی اگر ما فرض کنیم که حتی شبکه کابل مسی را نوسازی هم کنیم باز هم موفق نخواهیم بود. در فیبر نوری می‌توانیم برای مشترکان خانگی تا هزار مگابیت بر ثانیه را داشته باشیم که کیفیت ارتباط و پایداری ارتباطات بسیار متفاوت است و واقعاً نیاز مشترکین ما را به این سمت می‌برد. امروز با پنج سال و ده سال قبل درخصوص شبکه اینترنت کاملاً متفاوت است. انواع و اقسام سرویس‌هایی که در شبکه اینترنت ارائه می‌شود به صورت ویدئو محور شده است و تکنولوژی‌های جدید مثل هوش مصنوعی، آی او تی، انواع بازی‌های رایانه‌ای، انواع طراحی‌های گرافیکی که در روی شبکه اینترنت انجام می‌شود، نیازمند سرعت بالایی است.

سؤال: این سرعت چقدر مربوط به فیبر نوری است، یعنی از یک جایی به بعد این سرعت مربوط به اپراتور است یا مردم می‌توانند به طور نامحدود از آن استفاده کنند؟

جعفرپور: در اتصال یک کاربر به یک خدمت یا سرویس چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، شبکه‌های مختلفی وجود دارند که از شبکه دسترسی شروع می‌شود یعنی شبکه انتهایی که کاربر را به فیبر نوری یا کابل مسی یابی تی اس متصل می‌کند. یک شبکه مترو داریم به اسم شبکه شهری که اتصال درون استانی و شهر‌ها را انجام می‌دهد که با شرکت مخابرات ایران است. یک شبکه بالادستی داریم که شبکه ارتباطات زیرساخت کشور است به اسم شبکه بین استانی است. در نهایت اگر سرویس داخل ایران باشد، به سرور مربوطه هدایت می‌شود، اگر خارج از کشور باشد از طریق لینک‌های بین الملل به سمت مراکز داده بین الملل هدایت می‌شود. طبق بررسی‌های کارشناسی که انجام داده‌ایم، بیشترین محدودیتی که برای کاربران وجود دارد در سمت شبکه دسترسی است. جایی که کاربر از طریق کابل مسی سرویس ایکس دی اس ال مثل‌ای دی اس ال یا وی دی اس ال را دریافت می‌کند یا از طریق موبایل به بی تی اس موبایل متصل می‌شود. بیشترین کندی مربوط به این شبکه است، درحال حاضر در شبکه شهری یا در شبکه بین استانی مشکل خاصی نداریم. البته نیاز به اینکه این شبکه‌ها توسعه پیدا کنند را رد نمی‌کنیم و همین الان هم برای شرکت مخابرات ایران برای شبکه درون استانی و هم برای شبکه ارتباط زیرساخت برای شبکه بین استانی و بین الملل، توسعه‌ها به صورت جدی در دستور کار است. اما در سمت شبکه دسترسی که مشکل وجود دارد چه باید کرد، در کشور ما قبلاً هم عرض کرده‌ام، رشد شبکه موبایل و شبکه ثابت به صورت متناسب انجام نشده است. معمولاً مشترکی که مشترک ثابت است و در یک جای مشخص مستقر است، منزل یا اداره یا محل کسب و کار، در دنیا از طریق شبکه ارتباط ثابت به اینترنت متصل می‌شود. متأسفانه به دلیل اینکه توسعه ارتباط ثابت در کشور در سالیان گذشته به خوبی انجام نشده است، مشترکین ترجیح می‌دهند که حتی اگر در یک جایی مستقر هستند از شبکه موبایل استفاده کنند. دو موضوع اینجا قابل بررسی است، یکی اینکه کیفیت شبکه ارتباط ثابت باید افزایش پیدا کند و برای این افزایش تنها راهی که در دنیا وجود دارد و تنها راهکاری که همه کشور‌ها به سمت آن رفته‌اند بحث فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها است چراکه بستر مسی پاسخگوی این نیاز‌ها نیست. این موضوع همان موضوع پروژه بزرگ ملی ما است که بیشتر توضیح خواهم داد.

سؤال: این می‌تواند موجب توسعه شبکه موبایل کشور هم باشد؟

جعفرپور: حدوداً میزان مصرف اینترنت در شبکه موبایل و در شبکه ثابت بین ۲۰ به ۸۰ است. یعنی ۲۰ درصد روی شبکه ثابت است و ۸۰ درصد روی شبکه موبایل است. درحالی که در استاندارد‌های شبکه و در کل دنیا این نسبت برعکس است، یعنی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مصرف روی شبکه ثابت است و حدود ۲۰ درصد روی شبکه موبایل است. این ناترازی در مصرف اینترنت بین شبکه ثابت و شبکه موبایل باعث شده است که کیفیت شبکه موبایل ما هم افت کند.

سؤال: یعنی ممکن است باعث این کندی‌ها تراکم شبکه باشد؟

جعفرپور: یکی از علت هایش این است چراکه شبکه‌ای که طراحی شده است برای حدود ۳۰ درصد از بار ترافیکی شبکه، دارد ۸۰ درصد بار ترافیکی شبکه روی آن ریخته می‌شود. تعداد کاربر همزمانی که به صورت همزمان به شبکه موبایل وصل می‌شوند در ساعات اوج ترافیک بسیار بالا است که این خود این باعث ایجاد صف و ازدحام در شبکه می‌شود و قطعاً کیفیت شبکه موبایل را تحت تأثیر منفی قرار خواهد داد. در نتیجه اگر ما توسعه شبکه ثابت را به درستی انجام بدهیم و این مهاجرت از مس به کابل فیبر نوری اتفاق بیفتد و آن سرعت بالایی که مدنظر کاربر و مشترک است را روی ثابت به او ارائه کنیم، قطعاً مشترکین با تجربه کاربری بسیار بهتری در شبکه ارتباط ثابت مواجه می‌شوند و در منازل و محل کسب و کارهایشان به شبکه ارتباطات ثابت مهاجرت می‌کنند و به این ترتیب کیفیت شبکه موبایل هم یعنی بار روی شبکه موبایل سبک می‌شود و کیفیت شبکه موبایل افزایش پیدا خواهد کرد.

سؤال: یکی از دغدغه های مهم درخصوص موضوع توسعه شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی بحث قیمت است هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا. اپراتور‌ها در چند سال اخیر بار‌ها قیمت هایشان را افزایش داده‌اند. مخابرات در سال‌های گذشته این افزایش قیمت را به اندازه کافی نداشته است و آنطور که از شواهد برمی آید، قیمت گذاری، چون درست انجام نشده است، مشکلات زیادی در این عرصه ایجاد کرده است. هم در توسعه زیرساخت‌ها و هم نیروی انسانی که باید به صورت تخصصی در مخابرات حضور داشته باشند، این توسعه شبکه ملی فیبر نوری چه آورده‌ای در زمینه توسعه تخصصی مخابرات کشور برای مخابرات خواهد داشت؟

جعفرپور: اصولاً قیمت اینترنت موبایل در کل دنیا نسبت به اینترنت ثابت بیشتر است تا چهار تا پنج برابر بیشتر است و ما هم به لحاظ کارشناسی به این معتقد هستیم.

سؤال: علت آن چه است؟

جعفرپور: بخاطر اینکه اینترنت موبایل در خیلی از کشور‌ها یک کالای لوکس‌تر محسوب می‌شود و بخاطر ظرفیت‌های بالاتر شبکه ارتباط ثابت وقتی شبکه ارتباط ثابت ایجاد شود و هزینه‌های کمتر، قیمت پایین تری دارد. امروز در کشور خودمان هم این را شاهد هستیم کاربران هم به خوبی می‌توانند این را ببینند که قیمت اینترنتی که روی شبکه مخابرات ایران است نسبت به شبکه موبایل بسیار پایین‌تر است و در خود اپراتور‌های ثابت هم قیمت اینترنت مخابرات از همه کمتر است. این علتی که شاید مشترکین ناراضی باشند، مشترکینی هستند که روی مس هستند و سرعت پایین اینترنت و کیفیت را گله‌مند هستند. اعتقاد دارم با اجرای پروژه ملی فیبر نوری مخابرات ایران و اتصال حجم بالایی از هموطنان به فیبر نوری این گله مندی هم برطرف خواهد شد. رویکرد ما امروز ارائه سرویس‌های نو و جدید است و بنا داریم با این توسعه فراگیر فیبر نوری بتوانیم هم رضایت مشترکین را کسب کنیم و هم سرویس‌های جدید مثل گیم و سرویس‌های هوش مصنوعی در شرکت مخابرات و سرویس‌های محتوای جدید را ارائه کنیم. امروز این مدل کسب و کار ما به هیچ وجه در شرکت مخابرات مبتنی بر صوت نیست، یعنی از صوت گذر کرده‌ایم و هدف مان رضایت مشتری است در این حوزه، قیمت مکالمات روی شبکه ثابت نسبت به شبکه موبایل پایین‌تر است. امید داریم با اجرای این شبکه فیبر نوری که در دستور کار قرار گرفته است، استفاده از صورت شرکت مخابرات به شدت بیشتر شود، مردم به سمت آن کاربری و استفاده برگردند. پیشنهاد‌های بسیار خوبی را ارائه کرده‌ایم، تقریباً در ارتباطات درون استانی برای همه مشترکین استفاده از مکالمات صورتی تقریباً رایگان است، تا ۵ هزار دقیقه برای مشترک رایگان است.

سؤال: ارتباطات بین استانی یعنی از این استان به آن استان صحبت کنند؟

جعفرپور: اگر کاربران مشترک شبکه فیبر نوری ما باشند، ارتباطات روی شبکه مخابرات شان ارتباطات بین استانی شان هم کاملاً رایگان خواهد بود.

سؤال: مشترک شبکه فیبر نوری بودن یعنی چه، چطور می‌توان مشترک شبکه فیبر نوری مخابرات شد؟

جعفرپور: طی سالیان گذشته ما توسعه شبکه فیبر نوری را برای منازل و کسب و کار‌ها در دستور کار داشتیم. مشترک که متصل می‌شد، ارتباط اینترنت خودش را از روی بستر فیبر نوری می‌گرفت ولی کماکان ارتباط صوتی از روی بستر مسی برقرار بود. امروز با هماهنگی که با وزارت ارتباطات انجام دادیم و راهبری که وزارت ارتباطات روی این پروژه قرار داده است، تصمیم گرفته شده است که ما از شبکه کابل مسی به شبکه فیبر نوری مهاجرت کنیم، یک مهاجرت بسیار بزرگ و تأثیرگذار در کل کشور که نه تنها در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأثیر زیادی خواهد داشت.ارتباط صوتی از روی بستر مسی بر قرار بود امروز با هماهنگی که با وزارت ارتباطات انجام دادیم و راهبری که وزارت ارتباطات روی این پروژه قرار داده تصمیم بر این گرفته شده که ما از شبکه کابل مسی به شبکه فیبر نوری مهاجرت کنیم یک مهاجرت بسیار بزرگ و تاثیر گذار در کل کشور که نه‌ تنها در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت بلکه بر کل صنایع و کسب و کارها تاثیر گذار خواهد بود به این ترتیب که ما در این پروژه قصد داریم که تمام مشترکین مربوط به یک مرکز مخابراتی را به فیبر نوری وصل کنیم و بعد شبکه مربوط شبکه قدیمی و فرسوده کابل مسی را برای مردم جمع ‌آوری کنیم به این ترتیب هم ارتباطات صوت و هم ارتباطات دیتای مشترکین از طریق فیبر نوری برقرار می‌شود.

سوال: مخاطب یا مشترک شما برای این که از حالت ارتباط مسی برود به ارتباطات توسعه فیبر نوری باید چقدر هزینه پرداخت کند آیا مردم خودشان باید هزینه پرداخت کنند یا این برعهده دولت است یعنی دولت دارد این زیرساخت را فراهم می‌کند که تغییر ایجاد بشود؟

جعفر پور: خوب در این پروژه که پروژه در واقع مهاجرت نام گرفته و به عنوان فیبر ملی مخابرات ما ازش یاد می‌کنیم ، دولت نقش بسیار سازنده‌ای ایجاد داشته تا الان و راهبری بسیار خوبی روی این پروژه دارد انجام می‌دهد و تصمیمات بسیار خوبی به نفع مردم گرفته و به این ترتیب که ما را ملزم کرده که فیبر کیشی داخلی سمت مشترک را به ‌صورت رایگان انجام بدهیم تا امروز در تهران حدود دو میلیون تومان به ازای هر مشترک در واقع بابت آن کابل‌کشی داخل ساختمان دریافت می‌شد و با شروع این پروژه این دو میلیون تومان و با مشوق‌هایی که دولت دارد می دهد به آن اپراتور این در واقع به کابل‌کشی به‌ صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود و مشوق‌هایی هم یعنی مشوق‌ها یارانه‌ای هستش که دولت به سمت مردم خواهد داد بابت مودم داده خواهد شد که آن قسمت کابل‌کشی رایگان را ما شروع کردیم ان‌شاءالله به زودی بحث با جاری شدن بسته مشوق‌های مودم بحث مودم‌های رایگان یا مودم‌های ارزان‌قیمت‌تر را بسته به انتخاب مشتری ارائه خواهیم کرد.

سوال: خود شرکت مخابرات ارائه می‌کند؟

جعفر پور: بله خود شرکت مخابرات ولی پشت شرکت مخابرات کجاست؟ وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات قرار دارد و اصطلاحی که به کار بردند که در دولت در وزارت ارتباطات که این مشوق‌ها بایستی به‌ صورت کاملاً مستقیم به مردم اثابت کند.

سوال: یعنی مردم خودشان باید از مخابرات این را بگیرند و واسطه وجود ندارد؟

جعفر پور: ما به‌ صورت رایگان می‌دیم و دولت بعدش می آید این سرویسی که ارائه شده با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و سامانه‌های موجود صحت سنجی می‌کند و بر اساس آمار تایید شده‌ می آید آن مشترکها را به شرکت مخابرات ارائه می‌کند خوب امروز با این در واقع پروژه و با این تصمیم راهبردی که در سطح دولت و وزارت ارتباطات گرفته شده سرعت اتصال به فیبر نوری به شدت افزایش خواهد پیدا خواهد کرد و زمان ‌بندی هم به این شکل است که ما فعلاً مراکز استان‌ها را در دستور کار قرار دادیم .

سوال:پایلوتتان مراکز استان‌هاست ؟ الان اصلا استان پایلوت داشتید برای اینکه این طرح را اجرایی کنید ببینید چه بازخوری دارد مردم چقدر رضایت دارند چقدر توسعه پیدا کرده و آن اهدافی که شما داشتید چه قدر محقق شده؟

جعفر پور: بله ما پایلوت‌های را در سراسر کشور اجرا کردیم ، در استان‌های مختلف برای شهرک ‌ها یا مناطق محدود از سال گذشته شروع شده و با توجه به اینکه آن پایلوت موفق بود و تصمیم بر این شد که کل پروژه به ‌صورت در واقع کاملاً هماهنگ در سراسر کشور اجرایی بشود امروز که من خدمت شما هستم سی و یک مرکز استان کشور دقیق طراحی ها به ‌صورت دقیق صد درصد انجام شده و عملیات اجرایی شروع شده بنا داریم که تمام مراکز استان را تا انتهای سال هزار و چهارصد و پنج به ‌صورت کامل بحث مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری را ان‌شاءالله..........

سوال: یعنی از چه سالی ما دیگر شاهد کابل مسی نخواهیم بود در کل کشور؟

جعفر پور: این پروژه خوب یک پروژه عظیم ملی هستش و در بسیاری از کشورها میانگین اجرای پروژه حدود ده سال بوده است.



سوال: از الان ما ده سال دیگر را باید ببینیم یا نه ؟ ده سالمان شروع شده؟

جعفر پور: با توجه به سبغه‌ای که در ایران داشتیم فرهنگ ‌سازی که در خود شرکت مخابرات و شرکت‌های دیگر اپراتورهای دیگهر انجام شده فرهنگ‌سازی که بین مردم انجام شده بالاخره بحث فیبر نوری مردم ما امروز باهاش نا آشنا نیستند ، بحث تجهیزاتی تولید شده که باز خدمتتان توضیح می‌دهم به چه شکل ما استفاده می‌کنیم از تجهیزات ایرانی ما زمان بندی پنج ساله را به صورت فشرده در نظر گرفتیم بنا داریم تا انتهای دولت چهاردهم بیش از شصت درصد پروژه‌ها ان‌شاءالله انجام بدهیم و فکر می کنم با راهبردی که وزارت ارتباطات اتخاذ کرده و با سیاست‌های حمایتی که دارد و کنترل پروژه‌ای که روی این پروژه عظیم ملی دارد این محقق بشود که دستاورد بسیار بسیار بزرگی است.

سوال: یعنی در دو سال و نیم آینده که دولت چهاردهم مستقر است ما شاهد شصت درصد پیشرفت پروژه توسعه فیبر نوری در کشور خواهیم بود ، یک اشاره ای کردید در مورد توان داخلی من دقیقاً سؤال بعدی ام مبتنی بر همین بود یکی از دغدغه‌های فعلی برای پروژه‌های ملی پروژه‌های وسیعی که قراره توسعه ایران را به‌ همراه داشته باشند همین استفاده از توان ملی است چند درصد از پروژه توسعه فیبر نوری در کشور ما با توان داخلی و تولید داخلی دارد انجام می شود؟

جعفر پور: خوب به لطف خدا در حوزه ارتباطات فناوری اطلاعات کشور توانمندی هستیم در حوزه به ویژه نیروی انسانی در حوزه فیبر نوری در سالیان گذشته پیشرفت‌های بسیار زیادی در کشور انجام شده و امروز کارخانجات متعدد و بسیار زیادی داریم که تجهیزات را به‌ صورت بومی تولید می‌کنند نکته مثبت این پروژه این هست که بیش از هفتاد درصد تجهیزات مورد استفاده در پروژه ملی فیبر نوری این تجهیزات ایرانی هستند ،ما کارخونه‌های بسیار بزرگی داریم که نه تنها نیازمندی داخلی را تامین می‌کنند بلکه صادرات هم در این حوزه دارند .

سوال: آن سی درصدی که ما خودمان توان تولید داخلی نداریم برای چیه چه دلیلی دارد که اون سی درصد اتفاق نیفتاده چون برخی از مسئولین وقتی اینجا می‌نشینند و در مورد موضوعات صحبت می‌کنند این عدد صد درصد خیلی گوارا است یعنی وقتی می‌گویند ما صد درصد یک پروژه را داریم از توان داخل چه تولیدش، چه توان فنی و مهندسی از توان تولید داخلی استفاده می‌کنیم خیلی خوشایند است برای مردم که ما این ‌قدر توان مهندسی و تولیدی مان رفته بالا که پروژه بزرگ ملی را داریم با توان داخلی می‌بریم جلو؟

جعفر پور: آن سی درصد بخشی ش مربوط به ظرفیت تولید هستش مثلاً در حوزه مودم ها که در سمت کاربران قرار می‌گیرد ما امروز هفته‌ای حدوداً ده هزار تا مودم در کشور نصب می‌کنیم خوب این عدد به عدد پنجاه هزارتا در هفته بایستی برسد طی این پروژه خوب کارخانه‌های متعددی که وجود دارند به دلیل اینکه شاید نیاز از سمت کاربر و بازار احساس نکردند ظرفیت تولیدی شان را افزایش ندادند امروز اما با اجرای این پروژه خوب حجم تولید را افزایش می‌دهند و ما کارخونه‌های داشتیم که بعضی از خطوط شان خاموش بودند خطوط تولیدشان با پیش خریدی که شرکت مخابرات ایران انجام داده در حوزه فیبر نوری خطوط جدید را راه‌اندازی کرده‌اند و این در واقع حس مثبت در سمت تولیدکنندگان ایجاد شده که حتماً محصولی که تولید می‌کنند خریدار دارد و ما خیلی از محصولات را امروز برای این پروژه داریم پیش خرید می‌کنیم یعنی بعضی از کارخانه‌ها را ما کل ظرفیتش را امروز پیش خرید کردیم و در حاشیه همین همایش یا کنفرانسی که تحت عنوان کنفرانس ملی مخابرات ، شرکت مخابرات با همکاری مشترک شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات طی روز جاری و فردا ان‌شاءالله انجام می‌شود . حدود صد و پنجاه تولید کننده حضور دارند که تمام تجهیزات مربوط به این پروژه را در واقع دارند تامین می‌کنند تولیدکننده هایی که درست است ما در حد یک غرفه در خدمتشان بودیم ولی کارخونه‌های بسیار عظیم و بزرگی در سطح کشور دارند .

سوال: خدمات رسانی فقط به این پروژه دارد انجام می‌شود از طرف این شرکت‌ها ؟

جعفر پور: ظرفیت مورد نیاز این پروژه آن قدر عظیم هستش که می‌گویم ظرفیت کل بعضی از کارخانه ها را ما داریم پیش خرید می‌کنیم البته این واقعاً اقدام بسیار بزرگ و خوشایندی است که یک پروژه ملی در دولت تعریف می‌شود و تضمین می‌کند و گارانتی می‌کند محصولات ایرانی را که در واقع دارند تولید می شوند این باعث افزایش اشتغال می‌شود حالا در این مورد من خدمتتان توضیح می‌دهم که اجرای این پروژه که به ازای هر یک میلیون اتصال فیبر نوری ما شاهد ایجاد ده هزار اشتغال مستقیم خود پروژه هستیم ،سی هزار نفر اشتغال جانبی ایجاد می‌شود .

سوال: توی خود پروژه یا در همین تولیدش یا در مجموع ، یعنی می خواهم ببینم چه قدر استمرار دارد این اشتغال‌زایی ؟

جعفر پور: ببینید ما بحث تولید را داریم تولید تجهیزات بومی که هفتاد درصد برای یک پروژه عظیم ملی، برای بیست و هفت میلیون ما مشترک تلفن ثابت داریم خوب حجم زیادی از تجهیزات مورد نیاز است هفتاد درصد عددد بسیار بزرگی است خوب در سمت تولیدکننده‌ها حجم زیادی از اشتغال ایجاد خواهد شد که در ده سال آینده این استمرار دارد چرا می‌گوی م ده سال چون حداقل ده سال ، چون شما یه پروژه‌ای که شروع کردید در سطح کل کشور ایران گسترده شده برای حدود بیست و هفت میلیون کاربر ، این پروژه درست است در پنج سال قراره انجام بشود ولی توسعه مداوم دارد نوسازی مداوم در پشتیبانی مداوم دارد و من فکر می‌کنم که این کسب و کارهای تولیدی که به واسطه این پروژه ان‌شاءالله دارد رونق پیدا می‌کند استمرار خواهند داشت و قطعاً وقتی به بلوغ برسند ما می‌توانیم از صادرات هم روی این محصولات ایرانی.

سوال: تقاضایی داریم؟

جعفر پور: بله همین الان ما در حوزه صادرکننده هستیم در کابل فیبر نوری، در حوزه تعیین ذات پسیل مثل میکرو داکت و تجهیزات حالا باکس هایی که روی دیوار نصب می‌شود ، به اسم باکس‌های اف ای تی می‌شناسیم و بقیه تجهیزات پسین ما صادرکننده هستیم واقعاً شرکت‌هایی داریم که کیفیت هایشان استانداردهای بین‌المللی دارد اتفاق بسیار بزرگی که طی سالیان گذشته در کشور ، تولید تجهیزات انتقال هست که باعث شده برای بنده به ‌عنوان یک کارشناس حوزه آی سی تی باعث موجب غرور هستش بحث تجهیزات انتقال فیبر نوری، تجهیزات پر ظرفیت فیبر نوری است که ارتباطات بین استانی و ارتباط بین شهری مان رو دارند تسهیل می‌کنند و پاسخگو هستند و ان‌شاءالله در واقع فکر می‌کنم در حوزه صنعت اتفاق بسیار بزرگی خواهد افتاد.