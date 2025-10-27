پخش زنده
امروز: -
با تلاش امدادگران اورژانس هوایی دزفول، جان بانوی مصدوم در روستای شوی این شهرستان نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: در پی دریافت گزارش سقوط یک بانوی روستایی در منطقه کوهستانی شوی از توابع دزفول، بلافاصله هماهنگیهای لازم با مرکز هدایت عملیات و پایگاه اورژانس هوایی انجام شد.
رضا معمارزاده افزود: بالگرد اورژانس هوایی دزفول با همکاری هوانیروز به مقصد روستای شوی پرواز کرد تا تیم امداد هوایی ضمن ارائه خدمات درمانی اولیه، نسبت به انتقال مصدوم به بیمارستان بزرگ دزفول اقدام کند.
وی ادامه داد: اورژانس ۱۱۵ دزفول با بهرهگیری از ظرفیتهای زمینی و هوایی، بهصورت شبانهروزی آماده خدمترسانی به شهروندان در مناطق شهری، روستایی و کوهستانی است.