تجلیل از رتبههای برتر مسابقات قرآنی در تبریز
آیین تجلیل از رتبههای برتر مسابقات قرآن عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با حضور پررنگ دانش آموزان شهرستانهای مختلف استان در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،اسفندیار صادقی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در مراسم تجلیل از رتبههای برتر مسابقات قرآنی در تبریز با بیان اینکه تجلیل از برگزیدگان چهل و سومین مسابقات قرآن، عترت و نماز با هدف گسترش فرهنگ غنی قرآن، عترت و نماز و تقویت بنیانهای دینی و اخلاقی برگزار میشود گفت: این دانش آموزان آینده سازان ایران و انسانهای در تراز جمهوری اسلامی خواهند بود.
وی ضمن تقدیر و تشکر از همه مسئولینی که میزبانی این مسابقات را پذیرفته بودند، از تلاشهای فرهنگیان، مربیان و خانوادهها در تربیت و پرورش استعدادهای قرآنی قدردانی کرد و افزود:خدمت به دانشآموزان نخبه قرآنی یک افتخار بزرگ است که برکات زیادی را به همراه خواهد داشت.
صادقی به موفقیت چشمگیر نخبگان قرآنی استان اشاره کرد و گفت:با هماهنگی وزرات آموزش و پرورش ده نفر از نخبگان قرآنی به مسابقات بین المللی اعزام خواهند شد.