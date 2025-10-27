پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال المپیاکوس در هفته هشتم رقابت های سوپرلیگ یونان با درخشش لژیونر ایرانی خود برابر آاک آتن به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دیدارهای هفته هشتم رقابتهای فوتبال سوپرلیگ یونان یکشنبه تیم المپیاکوس با حضور مهدی طارمی لژیونر ایرانی خود با نتیجه ۲ بر صفر آاک آتن را از پیش رو برداشت.
در این بازی مهدی طارمی ابتدا برای تیمش یک پنالتی گرفت که الکعبی آن را تبدیل به گل کرد و در ادامه گل دوم تیمش را به ثمر رساند.
در جدول سوپرلیگ یونان المپیاکوس با ۱۹ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد و آاک با ۱۶ امتیاز سوم است.