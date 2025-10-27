رئیس پلیس راهور شهرستان ایلام از توقیف یک دستگاه خودروی پراید به علت تغییر در ساختار ظاهری و استفاده از چراغ‌های زنون غیر استاندارد که موجب ایجاد مزاحمت برای شهروندان شده بود، خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سرهنگ «رحیم سلطانی» رئیس پلیس راهور شهرستان ایلام اظهار داشت: در راستای اجرای طرح برخورد با رانندگان متخلف، یک دستگاه خودروی پراید که با دستکاری در ساختار فنی و نصب چراغ‌های غیرمجاز زنون باعث سلب آسایش و آرامش مردم شده بود، شناسایی و توسط پلیس راهور این شهرستان توقیف شد.

وی افزود: استفاده از تجهیزات و تغییرات غیرمجاز در خودروها علاوه بر ایجاد مزاحمت برای سایر رانندگان، تهدیدی برای ایمنی ترافیکی محسوب می‌شود و پلیس با چنین تخلفاتی بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور شهرستان ایلام در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات رانندگی تصریح کرد: آرامش و امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و در این زمینه با همکاری دستگاه قضائی، با رانندگان متخلف و هنجارشکن برابر قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.