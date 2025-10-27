به دلیل جابه جایی مداوم میان برنامه های مختلف ، تماشای ویدیو های کوتاه یا دریافت پی در پی نوتیفیکیشن یا اعلان ها مغز در حالتی قرار می گیرد که به جستجوهای جدیدی عادت می کند و درنتیجه دیگر نمی تواند روی کارهای طولانی و پیچیده یا حل مسائل تمرکز کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به تازگی تحقیقات انجمن پزشکی آمریکا که روی ۴ هزار دانش آموز انجام شده، میگوید هرچه استفاده از تیک‌تاک و اینستاگرام بیشتر شود، بر تمرکز، توجه و توانایی بیان تأثیر منفی می‌گذارد. فاطمه شریفی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می دهد: