به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی ۶ صبح روز دوشنبه پنجم آبان با میانگین ۸۶ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد ثبت شد.

براین اساس، شاخص کیفی هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان زینبیه با۱۴۳ و پروین ۱۲۹ همچنین شهر خمینی شهر با۱۰۴ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد در حالیکه این شاخص در شهر قهجاورستان با ۱۵۸ AQI در وضفیت قرمز و ناسالم برای همه است.

همچنین شاخص کیفی هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد با ۶۹، ۲۵ آبان با ۸۵، میرزا طاهر ۵۸، بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با۶۰، پارک زمزم ۶۹، خرازی و دانشگاه صنعتی هر دو ۸۸،رودکی ۷۰، رهنان ۶۹، ولدان ۹۵، هزار جریب ۶۲، کرد آباد ۹۷، فیض۷۵ و فرشادی ۶۷ سپاهان شهر ۶۱،همچنین شهرهای شاهین شهر با ۷۶،زرین شهر ۷۴،علوم پزشکی کاشان ۹۷ ،کاشان ۶۶ و مبارکه با ۶۳ AQI به رنگ زرد و وضعیت قابل قبول است.

بنابراعلام هواشناسی اصفهان شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی استان منجر به کاهش کیفیت هوا می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.