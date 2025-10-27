به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ملامهدی افزود: پلاک‌های این طرح زکات در میان باغداران استان توزیع شده و درحال پلاک کوبی توسط مودیان زکات در روستا‌های آذربایجان شرقی است.

وی ادامه داد: سالانه از اجرای طرح شجره طیبه زکات بخش قابل توجهی میوه جمع آوری و توزیع و یا در قالب پول نقد برای انجام خدمات درمانی، عمرانی و فرهنگی برای مددجویان هزینه می‌شود.

ملامهدی اضافه کرد: امسال در قالب طرح شجره طیبه ۳۱۳ اصله درخت سیب در باغ‌های مراغه پلاک کوبی شده است.

به گفته مدیرکل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان شرقی، طرح شجره طیبه برای جمع آوری زکات مستحبی میوه در شهرستان‌های استان اجرا شده است.

وی اظهار کرد: با تلاش عاملان زکات در استان پیش بینی می‌شود امسال پنج هزار اصله درخت میوه برای شجره طیبه پلاک کوبی شود و شهرستان مراغه در طرح شجره و ثمره طیبه در استان جایگاه نخست را دارد.