سازمان هواشناسی از امروز تا پایان هفته برای نوار شمالی کشور باران و کاهش دما پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز دوشنبه در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و بخشهایی از خراسان شمالی بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد رخ میدهد.
فردا سهشنبه در بیشتر مناطق کشور جو آرام است.
از چهارشنبه در بخشهایی از اردبیل، گیلان و غرب مازندران بارش پراکنده پیشبینی میشود و در ارتفاعات البرز احتمال بارش وجود دارد.
همچنین از اواخر هفته با نفوذ توده هوای خنکتر، در نوار شمالی کشور کاهش دما بین ۴ تا ۶ درجه سانتیگراد انتظار میرود.
امروز در برخی از مناطق غرب، شمال غرب و شمال شرق در برخی ساعات وزش باد و در مناطق مستعد کاهش دما رخ می دهد.