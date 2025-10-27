به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز دوشنبه در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و بخش‌هایی از خراسان شمالی بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد رخ می‌دهد.

فردا سه‌شنبه در بیشتر مناطق کشور جو آرام است.

از چهارشنبه در بخش‌هایی از اردبیل، گیلان و غرب مازندران بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات البرز احتمال بارش وجود دارد.

همچنین از اواخر هفته با نفوذ توده هوای خنک‌تر، در نوار شمالی کشور کاهش دما بین ۴ تا ۶ درجه سانتی‌گراد انتظار می‌رود.

امروز در برخی از مناطق غرب، شمال غرب و شمال شرق در برخی ساعات وزش باد و در مناطق مستعد کاهش دما رخ می دهد.



