پخش زنده
امروز: -
دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: پشتیبانی از مقاومت در نوار غزه یک اقدام و تصمیم درست و به جا بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیخ قاسم در اولین سالگرد تصدی سمت دبیر کلی حزب الله لبنان در گفتوگو با شبکه المنار گفت: پذیرفتنی نبود که دشمن مستقر در مرزهای ما، مقاومت غزه را نابود کند و سپس به سراغ دیگر مناطق برود.
وی اضافه کرد: آنچه بنیامین نتانیاهو درباره اسرائیل بزرگ و نظایر آن اعلام کرد، این رویکرد و برنامه را تائید میکند.
شیخ قاسم تصریح کرد: مشارکت ما در این نبرد از منظر اخلاقی، سیاسی، ایمانی و اعتقادی به جا و درست بود و اگر اتفاق دوباره تکرار شود، این اقدام را براساس همان مبانی و اصول تکرار خواهیم کرد.
وی گفت: ارتباط دادن شهادت سید حسن نصرالله به نبرد پشتیبانی از نوار غزه یک رویکرد سیاسی برای تخریب و زیر سوال بردن اهمیت مشارکت در این نبرد است.
شیخ قاسم بیان کرد: همه آن چیزی که انجام شد، به جا بود و سید حسن نصرالله نیز به مقام رفیعی که آرزویش را داشت یعنی مقام شهادت دست یافت.
دبیرکل حزب الله لبنان افزود: سید این مرد بزرگ ثابت کرد که حزبی و امتی را پس از خود برجای گذاشته است که میتوانند آموزههایی که در طول زندگی خود با قدرت نهادینه کرد را بردوش کشند و این به تنهایی یک دستاورد بزرگ و استثنایی است، زیرا دشمن اطمینان داشت با اتفاقی که برای حزبالله افتاده است، حزبالله نابود خواهد شد.
شیخ قاسم اضافه کرد: امام خامنهای همه گونه کمک را به حزب الله تقدیم کرد و تحولات نبرد و نتایج آن و سطح نیازها را با جزئیات آن پیگیری میکردند.
وی افزود: حزب الله یک پروژه راهبردی است که با دیدگاه کلان، حل و فصل امور مردم و چالشهایی که با آن روبهرو هستند، سر و کار دارد.
دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: کسانی که میخواهند بدانند شیوه حزب الله چگونه قابل اجرا است باید به تجربههای پیامبر اسلام (ص) مراجعه کنند، زیرا ما اسلام را به عنوان شیوه زندگی خود انتخاب کردهایم و حزب الله نیز همین شیوه را در پیش گرفته است.
شیخ قاسم گفت: هنگامی که حزب الله براساس شیوه اسلام بنیان گذاشته شد و پروژه مقاومت را آغاز کرد، پس همه کسانی که زیر این پرچم فعالیت میکنند آمادگی بزرگترین جانفشانیها را دارند.
وی افزود: ما خسته نمیشویم و طبیعی نیست که انسان به خاطر خستگی تسلیم شود و یا اصول خود را به خاطر لذتهای زودگذر تغییر دهد.
شیخ قاسم ادامه داد: در این مسیر همه شهادت طلب هستند؛ چه کسانی که در خط مقدم حضور دارند و چه خانوادههایی که این رزمندگان را تربیت میکنند و من هم یکی از این شهادت طلبان هستم.
دبیرکل حزب الله لبنان گفت: مسیری که شهادت طلبان را میسازد، در حقیقت جای هیچ کسی غیر از شهادت طلبان نیست و شهادت طلب یعنی پذیرش حمله به سختیها به خاطر تحقق یک اندیشه و بدون اینکه از مرگ ترسی داشته باشد.
وی افزود: انتظار نداشتم که دبیرکل دوم را در این مدت کوتاه و به شیوهای که اتفاق افتاد از دست بدهیم و همانطور که گفتم احساس کردم زندگی من زیر و رو شد.
شیخ قاسم گفت: حزب الله توسط یک شخص ساخته نشده است و شامل یک شخص نیست و اگر در کنار او مردمی نبودند که کمک کنند و وظایفی را برعهده بگیرند، یک شخص به تنهایی نمیتواند این کار را انجام دهد.
دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: هیچ زمانی احساس تنهایی نکردم و با دیگر برادران و اعضای شورای حزب الله مشورت میکردیم و تصمیمها را به صورت جمعی میگرفتیم و با فرماندهان نظامی نیز مشورت میکردیم.
شیخ قاسم افزود: من قبول نکردم که در طول جنگ به ایران بروم، هم به خاطر ملاحظات اخلاقی شخصی و هم به خاطر ملاحظات میدانی و مدیریت نبرد.
وی گفت: حزب الله این نبرد را با فرماندهان و رهبران خود مدیریت میکرد.
دبیرکل حزب الله لبنان افزود: ارتباط و تماس میان دبیرکل و فرماندهان نظامی در طول عملیات «اولی الباس» (نبرد شدید) به صورت منظم برقرار بود.
شیخ قاسم ادامه داد: هدف قرار دادن خانه بنیامین نتانیاهو یک اقدام عمدی برای هدف قرار دادن منزل یا خود او بود و این یک دستاورد اطلاعاتی بود.
وی گفت: تل آویو به صورت منظم هدف قرار میگرفت و این یکی از اقدامات برای وارد کردن ضربات دردناک به دشمن بود.
شیخ قاسم ادامه داد: ارتباط میان حزب الله و جنبش امل و میان دبیرکل و نبیه بری عالی و در همان سطحی است که سید حسن نصرالله بنیان گذاشت و میخواست.
وی افزود: در همه مراحل این روابط در همین سطح و هم نظر و براساس اصول واحد و فهم واحد بوده است.
دبیرکل حزب الله لبنان گفت: به رغم بهبودی که حزب الله یافته است ما در مقابل جهان اعلام میکنیم که حتی اگر فقط یک چوب هم داشته باشیم، مقاومت باقی خواهیم ماند و متوقف نخواهیم شد.
شیخ قاسم ادامه داد: ما به عنوان مقاومت برای دفاع آمادهایم نه برای آغاز جنگ و تصمیمی هم برای آغاز جنگ نداریم، اما اگر جنگی تحمیل شود حتی اگر یک قطعه چوب در دست داشته باشیم با دشمن اسرائیلی مقابله میکنیم.
وی گفت: ما به والاترین و شریفترین اقدامی که ممکن است یک گروه مقاومت در جهان انجام دهد دست زدیم و به همراه حکومت با آتش بس موافقت کردیم و در این ۱۰ ماه حتی یک تیر شلیک نکردیم و به دشمن پاسخ ندادیم، چون میخواهیم کشور به آرامش برسد و به دشمن بهانه تجاوز ندهیم، اما این امر دشمن را متوقف نکرد.
شیخ قاسم گفت: اسرائیل و آمریکا مشکل آفرینی میکنند و میخواهند در لبنان فتنه انگیزی کنند و دیگران را برای هجمه به مقاومت تحریک میکنند.
دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد: مقاومت لبنان یک مقاومت میهنی است و دیگران باید از منطق «شما و ما» دست بردارند.
وی افزود: سطحی از بازدارندگی وجود دارد، اما ممکن است مانع جنگ نشود، اما میتواند مانع دست یابی دشمن به اهدافش شود.
دبیرکل حزب الله لبنان گفت: من به آنها پیشنهاد میکنم که بروید و توافقی که انجام شده را اجرا کنید که به سود همه است.
شیخ قاسم افزود: به دشمن اعلام میکنم که در نبرد «اولی الباس» نتوانستید به اهدافتان دست یابید و بیشتر از این نیز دست نخواهید یافت.
دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: پس از آتش بس، امور را برعهده دولت لبنان گذاشتیم و دولت مسئول دفاع و اعمال حاکمیت و جلوگیری از تجاوز است.
وی افزود: به دولت اعلام میکنیم که بفرمائید و به وظیفه خود عمل کنید، اکنون ۱۰ ماه گذشته است و نتوانستهاید حتی یک اقدام کوچک انجام دهید.
شیخ قاسم گفت: ممکن است این وضعیت زیاد طول نکشد و دولت به مقاومت اعلام کند که بیائید تا درباره مقابله با اسرائیل به یک توافق برسیم.
دبیرکل حزب الله لبنان افزود: ما هنگامی که با دشمنی که به همه جا چشم طمع دارد، مقابله میکنیم به این معناست که از لبنان، فلسطین، مصر و سوریه دفاع میکنیم.
شیخ قاسم تاکید کرد: هم اکنون وجود حزب الله با اشغالگری دشمن مرتبط است، به این معنا که مقاومت کنش نیست بلکه واکنش است.
وی افزود: با وجود ناتوانی ارتش لبنان در مقابله با دشمن، باید مقاومتی مردمیباشد و میان این مقاومت و ارتش هماهنگی وجود داشته باشد.
دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: این دولت لبنان است که باید تصمیم بگیرد با سلاح و غیر سلاح در داخل چگونه رفتار کند و هیچ ربطی به اسرائیل ندارد.
شیخ قاسم گفت: با جمهوری اسلامی ایران درباره آزادسازی فلسطین و مخالفت با اشغالگری هم نظر هستیم.
وی تاکید کرد: ما تصمیم گرفتهایم که تا آخرین نفس دفاع و مقاومت کنیم و اگر دشمن میخواهد، خودش اقدام برای خلع سلاح مقاومت را امتحان کند.
دبیرکل حزب الله لبنان گفت: دولت مسئول بازسازی است و باید در حد توان عملیات بازسازی را آغاز کند و ما هم هر اندازه که بتوانیم کمک میکنیم.
شیخ قاسم افزود: وضعیت حماس در غزه اجازه دستاوردی بیش از آنچه کسب کردند را نمیداد و نتوانستند اسیران لبنانی را آزاد کنند.
وی گفت: مسئولیت آزادسازی اسیران لبنانی بر دوش دولت لبنان است و باید این پرونده را پیگیری کند و اقدامات بیشتری انجام دهد.
دبیرکل حزب الله لبنان افزود: ما به دولت نواف سلام خوشبین و خواستار همکاری با آن هستیم و خواستار اختلاف نیستیم و میخواهیم کشور متحد و یکپارچه باشد و دولت موفق شود.
شیخ قاسم ادامه داد: مشکلی میان ما و نخست وزیر وجود ندارد و آماده همکاری هستیم و اگر او یک گام برای همکاری بردارد، ما ۱۰ گام برمیداریم.
وی افزود: هماهنگی میان ما و رئیس جمهور ضروری است و ادامه دارد و این گونه میتوانیم برای لبنان دستاورد کسب کنیم.
دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: ارتش لبنان یک ارتش میهنی و میهن دوست است و در گذشته و حال عملکرد خوبی داشته است و ما به عنوان مقاومت در کنار آن هستیم.
شیخ قاسم گفت: انتخابات پارلمانی باید در زمان مقرر و بر اساس قوانین موجود برگزار شود و به تاخیر افتادن آن سودی ندارد مگر اینکه برخی اهدافی دیگر داشته باشند.
دبیرکل حزب الله لبنان افزود: ما خواستار برگزاری انتخابات برای سامان گرفتن امور هستیم و میخواهیم از این طریق، دامنه حضور خود را به اثبات برسانیم و شاید معادلات در پارلمان نیز تغییر کند.
شیخ قاسم تاکید کرد: قوانین به همه شهروندان لبنانی حقوقی اعطا کرده است و هیچ مسئولی حق ندارد تصمیمها و خواستههای آمریکا را اجرا کند.