نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد: یک فروند جنگنده اف/ای-۱۸ سوپر هورنت و یک بالگرد MH-۶۰ R Sea Hawk در جریان عملیات پروازی از ناو هواپیمابر یواساس نیمیتز (USS Nimitz) در دریای جنوبی چین دچار سانحه شده و به دریا سقوط کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز، در بیانیه نیروی دریایی آمریکا آمده است: در جریان این دو حادثه که به صورت جداگانه و در شرایط عملیاتی مستقل اتفاق افتادهاند، تمامی خدمه جنگنده و بالگرد نیروی دریایی آمریکا نجات یافتهاند و هیچگونه تلفات یا جراحت جدی گزارش نشده است.
بر اساس بیانیه نیروی دریایی آمریکا، عملیات بازیابی لاشه جنگنده و بالگرد نظامی در محل سقوط آنها در حال انجام است.
بیانیه نیروی دریایی آمریکا میافزاید: هیچ نشانهای از درگیری یا اقدام خصمانه در وقوع این حوادث وجود ندارد و تیمهای ایمنی هوانوردی برای بررسی لاشهها و شرایط فنی پرواز در زمان وقوع حادثه به منطقه اعزام شدهاند.