عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ایران از نظر علمی و فنی توان حرکت بهسوی فناوریهای نوین احتراقی دارد، اما نبود نقشه راه ملی و پیوند مؤثر میان دانشگاه، صنعت و دولت، سرعت گذار از سوختهای فسیلی به انرژیهای پاک را کاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ صادق تابع جماعت، رئیس یازدهمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران و استاد دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیرگفت: هدف از برگزاری این همایش گسترش مرزهای دانش و فناوری در حوزههای مرتبط با سوخت، احتراق و انرژی است که رسالت اصلی آن ایجاد پلی میان دانشگاه، صنعت و پژوهش است تا در مسیر دستیابی به سامانههای احتراقی پایدار، کممصرف و دوستدار محیط زیست گام برداشته شود.
وی افزود: تمرکز ویژه این دوره بر فناوریهای نوین و پاک، از جمله سوختهای تجدیدپذیر، احتراق هیدروژن، پیلهای سوختی و بهینهسازی مصرف انرژی است. آنچه این دوره را از دورههای پیشین متمایز میسازد، رویکرد میانرشتهای و صنعتیتر آن، حضور فعال پژوهشگران جوان، برگزاری رویدادهایی، چون جشنواره پایاننامههای برتر و نشستهای تخصصی مشترک با صنایع بزرگ کشور است که همگی در جهت کاربردیتر شدن نتایج پژوهشها و پاسخ به چالشهای ملی در حوزه انرژی طراحی شدهاند.
تابع جماعت، روشهای نوین احتراق و فناوریهای مرتبط با تولید و ذخیرهسازی و احتراق هیدروژن را از محورهای اصلی این رویداد عنوان کرد وافزود: در کنار این دو محور اصلی، مباحثی مانند احتراق صنعتی، احتراق سوختهای گوناگون، و کاربردهای احتراق در موتورهای پیشرفته و پیلهای سوختی نیز جایگاه برجستهای در میان پژوهشها یافتهاند. سایر حوزهها از جمله استانداردسازی سامانههای احتراقی، بهینهسازی مصرف انرژی و بررسی جنبههای ایمنی و زیستمحیطی نیز مورد توجه قرار گرفتهاند، هرچند تمرکز اصلی این دوره بر پیشرفتهای فناورانه و حرکت به سوی سامانههای احتراقی پاک و پایدار است که آینده پژوهش در این عرصه را رقم میزند.
امیررضا قهرمانی دبیر کنفرانس سوخت و احتراق هم گفت: مطالعات گستردهای در زمینه احتراق سوختهای زیستی و ترکیبات مبتنی بر هیدروژن انجام شده که نتایج آن به توسعه نمونههای آزمایشگاهی و نیمهصنعتی منجر شده است.
وی افزود: طرحهایی در حوزه مدلسازی عددی احتراق، بهکارگیری هوش مصنوعی در کنترل شعله و بهینهسازی فرآیندهای احتراقی نیز در مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور در حال اجراست. این مجموعه فعالیتها بیانگر عزم جامعه علمی و صنعتی ایران برای حرکت به سوی فناوریهای پایدار، سازگار با محیط زیست و منطبق با استانداردهای جهانی است.
قهرمانی با اشاره به آینده انرژی در ایران گفت: با توجه به محدودیت منابع فسیلی و تشدید تغییرات اقلیمی، آینده انرژی کشور ناگزیر به سمت تنوعبخشی و گذار به فناوریهای پاک حرکت میکند. توسعه سوختهای جایگزین مانند هیدروژن سبز، سوختهای زیستی و سنتتیک و افزایش بهرهوری صنعتی باید در کانون سیاستهای آینده قرار گیرد.
وی تأکید کرد: ایران با ظرفیت علمی و منابع تجدیدپذیر خود میتواند در دهه آینده به یکی از بازیگران اثرگذار منطقه در حوزه فناوریهای پاک تبدیل شود. مسیر آینده انرژی نیازمند اراده ملی، پیوند علم و صنعت و نگاه بلندمدت به امنیت و پایداری انرژی است؛ نگاهی که در رویدادهایی مانند کنفرانس سوخت و احتراق نیز بازتاب یافته و آیندهای سبزتر را نوید میدهد.
یازدهمین کنفرانس سوخت و احتراق از فردا ششم آبان تا ۸ آبان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود.