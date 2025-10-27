طی نیمه نخست امسال انجام شد؛
اجرای ۱۰۸ پروژه گازرسانی در آذربایجانغربی با ۱،۰۱۵ میلیارد تومان اعتبار
مدیر مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز آذربایجانغربی از اجرای ۱۰۸ پروژه گازرسانی شهری، روستایی و صنعتی با صرف بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.
وی با اعلام اینکه در مجموع، برای این پروژهها ۳۷۰ کیلومتر شبکهگذاری شد، خاطرنشان کرد: برای اجرایی شدم این پروژهها ۱،۰۱۵ میلیارد تومان اعتبار صرف شده که از این میزان، ۴۵۰ میلیارد تومان مربوط به پروژههای شهری، ۲۷۰ میلیارد تومان برای پروژههای روستایی، ۷ میلیارد تومان در حوزه خطوط انتقال، ۲۱ میلیارد تومان برای واحدهای صنعتی و ۱۷ میلیارد تومان نیز مربوط به پروژههای ساختمانی بوده است.
درستکار با بیان اینکه با اجرای این طرحها، ۳۷۱۶ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شدند، ادامه داد: هماکنون نیز ۱۰۸ پروژه شامل یک مورد ادامه خط انتقال، ۱۷ ایستگاه، خط تغذیه ۲۴۰ کیلومتری و شبکه توزیع ۲۷۶ کیلومتری با مجموع ۴۲۶ هزار متر در حال اجراست.
مدیر مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز آذربایجانغربی با اشاره به آغاز ۴۳ پروژه جدید در بخشهای شهری، روستایی و صنعتی اظهار کرد: این طرحها در مجموع شامل اجرای ۱۱۰ کیلومتر شبکه لولهگذاری است که با هدف توسعه پایدار گازرسانی در سراسر استان در حال انجام است.