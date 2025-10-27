مدیر مهندسی و اجرای طرح‌های شرکت گاز آذربایجان‌غربی از اجرای ۱۰۸ پروژه گازرسانی شهری، روستایی و صنعتی با صرف بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جمشید درستکار اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، ۶۳ روستا و ۴۵ مورد از صنایع استان به شبکه گاز متصل شده‌اند.

وی با اعلام اینکه در مجموع، برای این پروژه‌ها ۳۷۰ کیلومتر شبکه‌گذاری شد، خاطرنشان کرد: برای اجرایی شدم این پروژه‌ها ۱،۰۱۵ میلیارد تومان اعتبار صرف شده که از این میزان، ۴۵۰ میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های شهری، ۲۷۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های روستایی، ۷ میلیارد تومان در حوزه خطوط انتقال، ۲۱ میلیارد تومان برای واحد‌های صنعتی و ۱۷ میلیارد تومان نیز مربوط به پروژه‌های ساختمانی بوده است.

درستکار با بیان اینکه با اجرای این طرح‌ها، ۳۷۱۶ خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند، ادامه داد: هم‌اکنون نیز ۱۰۸ پروژه شامل یک مورد ادامه خط انتقال، ۱۷ ایستگاه، خط تغذیه ۲۴۰ کیلومتری و شبکه توزیع ۲۷۶ کیلومتری با مجموع ۴۲۶ هزار متر در حال اجراست.

مدیر مهندسی و اجرای طرح‌های شرکت گاز آذربایجان‌غربی با اشاره به آغاز ۴۳ پروژه جدید در بخش‌های شهری، روستایی و صنعتی اظهار کرد: این طرح‌ها در مجموع شامل اجرای ۱۱۰ کیلومتر شبکه لوله‌گذاری است که با هدف توسعه پایدار گازرسانی در سراسر استان در حال انجام است.