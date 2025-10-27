پخش زنده
مدیرکل امور عشایر لرستان از توزیع بیش از ۲۰۰ هزار کیسه آرد سهمیهای بین عشایر این استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نعمت اله قائدرحمتی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ هزار کیسه آرد سهمیهای بین عشایر این استان از ابتدای امسال تاکنون توزیع شده است،افزود:طرح توزیع آرد سهمیهای در بین عشایر شهرستانهای مختلف لرستان هر ماه در حال اجرا بوده و به شکل منظم بین آنها انجام میگیرد و تاکنون با همکاری شرکتهای تعاونی عشایری استان بیش از ۲۰۰ هزار کیسه بین عشایر استان توزیع شده است.
وی توزیع آرد در بین عشایر را یکی از برنامههای اداره کل امور عشایر در راستای ارائه خدماترسانی به عشایر دانست.