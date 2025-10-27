به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نعمت اله قائدرحمتی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ هزار کیسه آرد سهمیه‌ای بین عشایر این استان از ابتدای امسال تاکنون توزیع شده است،افزود:طرح توزیع آرد سهمیه‌ای در بین عشایر شهرستان‌های مختلف لرستان هر ماه در حال اجرا بوده و به شکل منظم بین آنها انجام می‌گیرد و تاکنون با همکاری شرکت‌های تعاونی عشایری استان بیش از ۲۰۰ هزار کیسه بین عشایر استان توزیع شده است.