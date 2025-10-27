به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در نشست پیگیری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی روی بام سوله‌های صنعتی با اشاره به ناترازی برق استان در پیک مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را راهبرد اصلی برای عبور از چالش تأمین برق صنایع در فصل گرما عنوان کرد و گفت: این طرح در فاز نخست با نصب پنل‌های خورشیدی در ۶ شهرک صنعتی و با ظرفیت تولید ۲۰ مگاوات برق آغاز می‌شود و در قالب تعاونی، واحد‌های صنعتی می‌توانند با دریافت تسهیلات ویژه وارد اجرای پروژه شوند. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این ظرفیت در فاز دوم، دو برابر و در فاز سوم تا سه برابر افزایش خواهد یافت تا بخش قابل توجهی از مصرف خود صنایع از محل تولید انرژی پاک تأمین شود.

مجموعه پروژه‌های در دست اجرا و در حال طراحی، شامل نیروگاه‌های پشت‌بامی، ناحیه خورشیدی هرسین و بسته ۱۸ مگاواتی نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، مجموعاً می‌تواند بیش از یک‌سوم ناترازی فعلی برق استان را جبران کند.