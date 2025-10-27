پنجم جمادی الاول، ولادت با سعادت بانوی قهرمان کربلا و پرچمدار نهضت عاشورا، حضرت زینب (س)، روز پرستار نامگذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حضرت زینب کبرى (س)، سومین فرزند و دختر بزرگ امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و یکی از شخصیت‌های بی نظیر و مؤثر عالم اسلام است که در روز پنجم جمادى الاولى سال پنجم یا ششم هجرى قمری در محلّه بنى هاشم شهر مدینه منوّره دیده به جهان گشود.

در زمان تولد وجود مقدس زینب کبری (س)، جد بزرگوارشان، یعنی پیامبر اکرم (ص) در سفر بودند. به همین دلیل پس از تولد حضرت زینب (س)، صدیقه طاهره (س)، به امیرالمؤمنین (ع) گفتند، چون پدرم در سفر هستند، ایشان نامی برای دخترشان انتخاب کنند. آن حضرت (ع) فرمودند که من بر پدر شما سبقت نمی‌گیرم، صبر کنیم که به زودی رسول خدا (ص) باز خواهند گشت و هر نامی را که صلاح بدانند، بر این کودک می‌گذارند.

پس از ۳ روز، رسول خدا (ص) آمدند و همانگونه که رسم و سیره آن حضرت (ص) بود، نخست، به منزل حضرت فاطمه زهرا (س) رفتند. امام علی (ع) خدمت آن حضرت (ص)، فرمودند که یا رسول الله! خداوند متعال دختری به دخترت عطا فرموده است، نامش را معین فرمایید.

پیامبر (ص) فرمودند، اگر چه فرزندان فاطمه (س)، اولاد من می‌باشند، اما امر ایشان با پروردگار عالم است و من منتظر وحی هستم. سپس جبرئیل نازل شد و عرض کرد: یا رسول الله! حق تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: «نام این مولود را "زینب" بگذار، چرا که این را در لوح محفوظ نوشته‌ایم»

رسول اکرم (ص) قنداقه آن مولود گرامی را طلبید و به سینه چسبانید، بوسید و نامش را زینب نهاد. زینب به معنای زینت پدر، کنیه گرامیشان‌ام الحسن و‌ام کلثوم است.