برگزاری نهمین کاروان ترویج بهرهوری ویژه الگوی کشت ملی در آذربایجان غربی
نهمین کاروان ترویج بهرهوری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی با رویکرد تغییر اقلیم در استان آذربایجان غربی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان غربی در ابن برنامه که همزمان با سراسر استان در محل شرکت تعاونی کشاورزی روضه چای ارومیه برگزار شد، گفت: نهمین کاروان ترویج بهرهوری در راستای تحقق سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی و بهمنظور ترویج الگوی کشت ملی متناسب با تغییرات اقلیمی برگزار میشود.
احمدیان افزود: این برنامه بهصورت زنده برای بهرهبرداران، کارشناسان و مروجان همزمان با روز جهانی تغییر اقلیم در سراسر کشور پخش خواهد شد تا دسترسی گستردهتری به آموزشهای علمی و تجربی فراهم شود.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی موجود و ضرورت اصلاح الگوی کشت افزود: هدف اصلی از اجرای این کاروان، افزایش بهرهوری منابع آب و خاک، ارتقای دانش فنی کشاورزان، و ترویج الگوهای سازگار با تغییرات اقلیمی است. در این مسیر، تلاش میشود یافتههای پژوهشی و تجارب موفق مناطق مختلف کشور بهصورت میدانی معرفی شود.
احمدیان خاطرنشان کرد: کاروان ترویج بهرهوری با حضور کارشناسان بخش تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاونت تولیدات گیاهی، زمینه تبادل نظر و انتقال تجربه میان فعالان بخش کشاورزی را فراهم میسازد و بستری برای توسعه کشاورزی دانشبنیان و تابآور در برابر تغییرات اقلیمی ایجاد میکند.
احمدیان تأکید کرد: با توجه به همزمانی این برنامه با آغاز سال زراعی جدید امیدواریم بتوانیم با ارتقای دانش و توانمندی بهره برداران و افزایش عملکرد در واحد سطح، گام موثری در جهت توسعه پایدار کشاورزی نوین در استان برداشته باشیم.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی در پایان تصریح کرد: پخش زنده این برنامه فرصتی ارزشمند برای بهاشتراکگذاری دانش، ارتقای بهرهوری و حمایت از کشاورزان در مسیر تحقق امنیت غذایی پایداراست.