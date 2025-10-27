به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان غربی در ابن برنامه که همزمان با سراسر استان در محل شرکت تعاونی کشاورزی روضه چای ارومیه برگزار شد، گفت: نهمین کاروان ترویج بهره‌وری در راستای تحقق سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی و به‌منظور ترویج الگوی کشت ملی متناسب با تغییرات اقلیمی برگزار می‌شود.

احمدیان افزود: این برنامه به‌صورت زنده برای بهره‌برداران، کارشناسان و مروجان همزمان با روز جهانی تغییر اقلیم در سراسر کشور پخش خواهد شد تا دسترسی گسترده‌تری به آموزش‌های علمی و تجربی فراهم شود.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی موجود و ضرورت اصلاح الگوی کشت افزود: هدف اصلی از اجرای این کاروان، افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک، ارتقای دانش فنی کشاورزان، و ترویج الگو‌های سازگار با تغییرات اقلیمی است. در این مسیر، تلاش می‌شود یافته‌های پژوهشی و تجارب موفق مناطق مختلف کشور به‌صورت میدانی معرفی شود.

احمدیان خاطرنشان کرد: کاروان ترویج بهره‌وری با حضور کارشناسان بخش تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاونت تولیدات گیاهی، زمینه تبادل نظر و انتقال تجربه میان فعالان بخش کشاورزی را فراهم می‌سازد و بستری برای توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و تاب‌آور در برابر تغییرات اقلیمی ایجاد می‌کند.

احمدیان تأکید کرد: با توجه به همزمانی این برنامه با آغاز سال زراعی جدید امیدواریم بتوانیم با ارتقای دانش و توانمندی بهره برداران و افزایش عملکرد در واحد سطح، گام موثری در جهت توسعه پایدار کشاورزی نوین در استان برداشته باشیم.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی در پایان تصریح کرد: پخش زنده این برنامه فرصتی ارزشمند برای به‌اشتراک‌گذاری دانش، ارتقای بهره‌وری و حمایت از کشاورزان در مسیر تحقق امنیت غذایی پایداراست.