دانش و فناوری، سپر کشاورزی آذربایجانغربی در برابر تغییر اقلیم
رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانغربی گفت: تغییر اقلیم واقعیتی انکارناپذیر است و تنها از مسیر دانش، فناوری و ترویج علمی میتوان اثرات آن را در کشاورزی استان کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ اسماعیل علیزاده در نهمین کاروان ترویج بهرهوری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی با رویکرد تغییر اقلیم اظهار کرد: اجرای اینگونه برنامهها فرصتی ارزشمند برای انتقال یافتههای تحقیقاتی به مزرعه و ایجاد ارتباط مستقیم میان محققان و بهرهبرداران است.
وی استفاده از فناوریهای نوین، از جمله بهرهگیری از آب تصفیهشده فاضلابها در آبیاری مزارع را از راهکارهای مؤثر برای افزایش بهرهوری و سازگاری با کمآبی دانست.
در این برنامه، میرجمال ساداتی مدیر تعاون روستایی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان نیز بر نقش تشکلها در انتقال یافتههای علمی تأکید کرد و گفت: ۱۲۹ تعاونی روستایی و ۷۹ تعاونی کشاورزی در استان فعال هستند.
ساداتی تاکید کرد: ۳۳ درصد از اراضی کشاورزی در قالب نظامهای بهرهبرداری مرتبط با ۵۴ تعاونی تولید اداره میشود.
وی افزود: استفاده بهینه از ظرفیت تشکلها و اتحادیهها در انتقال یافتههای تحقیقاتی و ارتقای تابآوری بخش کشاورزی در برابر تغییرات اقلیمی، امری ضروری است تا بتوان با کمبود منابع آبی و تغییرات اقلیمی به شکل مؤثرتری مقابله کرد.
همچنین پرویز امجدی مدیر جهاد کشاورزی ارومیه، اعتماد کشاورزان به برنامههای علمی را عامل موفقیت اجرای الگوی کشت دانست.
امجدی با تشریح برنامه الگوی کشت شهرستان گفت: صنعت کشاورزی به شدت از شرایط اقلیمی تأثیر میپذیرد و در سالهای اخیر ارتباط مناسبی بین بخش اجرا و کشاورزان شکل گرفته کهاین امر میتواند زمینهساز موفقیت طرحهای الگوی کشت در شهرستان ارومیه شود.
همچنین در حاشیه این کاروان، محققانی از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و نمایندگانی از ادارهکل هواشناسی و بانک کشاورزی، آخرین وضعیت اقلیمی و آثار آن بر بخش کشاورزی را در حوزههای تخصصی خود تشریح کردند.