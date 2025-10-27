رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۳ آبان فرصتی مغتنم برای یادآوری ارزش‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های آن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجت‌الاسلام سید جواد خاضع ظهر در نشست بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: این روز بزرگ ملی و انقلابی، که به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز نام‌گذاری شده، فرصتی مغتنم برای یادآوری ارزش‌های انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های آن است.

وی تصریح کرد: وقایع بزرگ این روز از جمله تبعید امام خمینی (ره)، کشتار دانش‌آموزان توسط رژیم پهلوی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، ماهیت استکبارستیزی نهضت اسلامی ما را نمایان می‌سازد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اظهار کرد: ماهیت استکباری آمریکا از دیرباز برای ملت ایران مشخص بود، اما در جنگ تحمیلی و به ویژه در حوادث ۱۲ روزه اخیر، این چهره جنایتکار بیش از پیش عیان شد، حتی کسانی که کمی نسبت به آمریکا خوش‌بین بودند، اکنون به عینه دیدند که رژیم صهیونیستی بدون پشتیبانی همه‌جانبه آمریکا قادر به انجام هیچ یک از این جنایات نیست. بنابراین، سیزده آبان نقطه اوج نمایش روحیه استکبارستیزی ملت ایران است.

وی افزود: این مناسبت مهم، فرصت بسیار مناسبی است تا نسل نوجوان و جوان کشور را با ماهیت شیطانی و جنایتکار آمریکا به عنوان نماد استکبار جهانی آشنا سازیم و غیرقابل اعتماد بودن این رژیم را در پایبندی به تعهدات و قراردادهای بین‌المللی تبیین کنیم. مصادیق این بی‌عهدی فراوان است که آخرین نمونه آن، مسئله برجام است.

حجت الاسلام خاضع بیان کرد: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، نمادی از وحدت، ظلم‌ستیزی، استقلال‌طلبی، آزادگی و مقاومت ملت رشید ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌ها و سلطه‌طلبی‌های ظالمانه استکبار جهانی به پرچمداری آمریکا. حضور حماسی و پرشور مردم در این راهپیمایی، به ویژه پس از حوادث اخیر، این پیام را به خوبی به جامعه جهانی مخابره خواهد کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و فراهم‌سازی مقدمات برای حضور باشکوه مردم در راهپیمایی تأکید کرد و گفت: این حضور عظیم، نشان‌دهنده عزم راسخ و جهاد تبیینی ملت ایران در برابر استکبار جهانی خواهد بود.

وی بیان کرد: شعار محوری امسال مراسم، ملت ایران، متعهد و استوار در مقابل استکبار انتخاب شده است و انتظار می‌رود تمامی نهادها و رسانه‌ها این شعار را ترویج کنند.

حجت‌الاسلام خاضع با بیان اینکه راهپیمایی سیزده آبان امسال در مرکز استان از ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان هفت‌تیر به سمت خیابان جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد، خواستار همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های دولتی و مردمی برای فراهم آوردن بستر مناسب جهت حضور پرشور اقشار مختلف مردم شد.