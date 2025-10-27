پخش زنده
رئیس دومین همایش بین المللی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی گفت: صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در کشور محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا علومی یزدی رئیس دومین همایش بین المللی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی در ارتباط زنده با برنامه سلام خبرنگار گفت: در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاهها برای مشکل گشایی و چاره گاندیشی از مسائل کشور و در اجرای تحقق شعار سال از سوی رهبری این دومین همایش بین المللی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی برگزار میشود.
وی ادامه داد: همایش نخست در سال ۱۳۹۵ با موضوع قراردادهای نفتی ,APC بود و این همایش امروز هم باتوجه به ضرورت سرمایه گذاری برای صنعت نفت گاز و پتروشیمی و استفاده از روشهای نوین تأمین مالی در این صنعت اختصاص به این موضوع پیدا کرده است.
رئیس دومین همایش بین المللی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: همچنین افتتاحیه این مراسم با حضور مقامات کشوری به ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد که این نشانه توجه قانون گذار به ارتباط صنعت و دانشگاه می باشد و سپس بعداز افتتاحیه سخنرانیهای از مدیران ارشد صنعت نفت گاز و پتروشیمی کشور را خواهیم داشت که فرصتهای سرمایه گذاری و نیازهای خود را بیان خواهند کرد.
علومی یزدی اضافه کرد: همچنین از عصر امروز هم در چهار پنل تخصصی به موضوعات خاص مانند شیوه نامه در صنعت نفت گاز و پتروشیمی و ... خواهیم پرداخت و در نهایت بازخوانی هم از چگونگی تأمین مالی در قراردادهای APC خواهیم داشتد به طور کلی و به نظر من باید دانشگاه با تمام قوا در تکمیل زنجیره نفت گاز و پتروشیمی باشد
وی افزود: صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است و این همایش با هدف ایجاد بستر تعامل مؤثر میان فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران، مدیران، سیاستگذاران و متخصصان داخلی و بینالمللی و بررسی چالشها و فرصتهای موجود و همچنین راهکارهای عملی برای عبور از چالشها برگزار میشود.