دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان از دستگیری ۹ نفر از کارکنان شهرداری دلفان به اتهام اختلاس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی حسنوند دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان با اعلام این خبر اظهار کرد:در پی رصدهای مستمر و گزارش‌های واصله از نهادهای امنیتی و نظارتی، پرونده‌ای در خصوص تخلفات مالی شهرداری در دادسرای دلفان تشکیل شد که با پیگیری‌های قضایی دادستان شهرستان دلفان و انجام تحقیقات تخصصی، ۹ نفر از کارکنان این مجموعه به اتهام اختلاس بازداشت شدند.

دادستان مرکز استان با تأکید بر عزم دستگاه قضایی در برخورد قاطع با مفاسد اداری افزود: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و با دقت و سرعت در حال رسیدگی است و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان نخواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در خصوص روند رسیدگی به این پرونده در چارچوب قانون و با رعایت حقوق طرفین و از طریق روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان انجام خواهد شد.