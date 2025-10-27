به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان روز‌های ۳ و ۴ آبان ماه در شهر نووی ساد کشور صربستا ن برگزار شد.

در پایان این مسابقات این چهار وزن، تیم ایران توسط ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، سینا خلیلی (مازندران) در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال نقره، میلاد والی زاده (مازندران) در وزن ۵۷ کیلوگرم و مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

سینا خلیلی به مدال نقره رسید

در وزن ۷۰ کیلوگرم سینا خلیلی دلاوری از مازندران در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۵ از سد عمر عمروف از روسیه گذشت. وی در دور بعد به با نتیجه ۱۲ بر ۲ ناوین کومار از هند را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مایس علی اف از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. خلیلی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۲ الکساندر گایدارلی از مولداوی را پشت سر گذاشت و به دیدار فینال راه یافت. خلیلی در این دیدار با نتیجه ۹ بر ۴ مغلوب کانان هیبت اف از آذربایجان شد و به مدال نقره رسید.

میلاد والی زاده به مدال برنز دست یافت

در وزن ۵۷ کیلوگرم میلاد والی زاده دلاوری از مازندران پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ لوکا گوینجیلیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۵ مغلوب لوک لیلدهال از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، والی زاده به گروه بازنده‌ها راه یافت. وی در این گروه با نتیجه ۱۰ بر صفر هونگ هانگ لیائو از چین می‌را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل آیاندای اوندار از روسیه با نتیجه ۱۰ بر ۱ به برتری رسید و به مدال برنز دست یافت.

رده بندی چهار وزن دوم:

۵۷ کیلوگرم: ۱- لوک لیلدهال (آمریکا) ۲- یوتا کیوکوچی (ژاپن) ۳- نودریبک جومانظراف (ازبکستان) و میلاد والی زاده (ایران)

۷۰ کیلوگرم: ۱- کانان هیبت اف (آذربایجان) ۲- سینا خلیلی (ایران) ۳- پیتر دوکه (آمریکا) و السکاندر گایدارلی (مولداوی)

۸۶ کیلوگرم: ۱- لوی هاینس (آمریکا) ۲- ابراهیم یاپراک (ترکیه) ۳- مهدی یوسفی (ایران) و گانیس تامایو (کوبا)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل محمدنژاد (ایران) ۲- ختاگ کارسانوف (آذربایجان) ۳- حبیب داودگادجیف (روسیه) و هاکان بویوکجینگیل (ترکیه)

در پایان مسابقات ۶ وزن برگزار شده، تیم آمریکا با ۱۰۲ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم ایران با ۱۰۲ امتیاز دوم است. آذربایجان نیز با ۵۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.

در ادامه این رقابت‌ها ابوالفضل رحمانی دیگر کشتی گیر مازندرانی حاضر در این رقابتها، امشب در دیدار رده بندی و برای کسب نشان برنز به مصاف حریف می‌رود.