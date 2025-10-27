در راستای اجرای برنامه‌های ملی تنظیم بازار، مدیرعامل و تیم بازرگانی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمانشاه سفری دو روزه به آذربایجان‌غربی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در این سفر، ضمن برگزاری نشست‌های مشترک با اتحادیه باغداران و تعاونی‌های روستایی، ظرفیت‌های خرید و ذخیره‌سازی سیب مرغوب مورد بررسی قرار گرفت.

هیات اعزامی همچنین از سردخانه‌های مدرن استان بازدید کرده و وضعیت کیفیت و قیمت سیب درختی را به‌صورت میدانی ارزیابی کرد.

این اقدام با هدف توسعه همکاری‌های بین‌استانی و ایجاد پیوند مستقیم میان تولیدکنندگان و خریداران انجام شد و گامی در جهت تقویت نقش صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی در تنظیم بازار محصولات اساسی به شمار می‌رود.