مجری طرح ۱۷۰۰ مگاوات نیروگاههای تجدیدپذیر طرح «تولید در توزیع» در ساتبا گفت: فاز نخست طرح ملی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر با هدف احداث ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور، تا ماه آینده بهطور کامل به شبکه سراسری برق متصل میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد دوستمحمدی از افزایش ظرفیت قراردادی نیروگاههای خورشیدی کشور به بیش از ۱۷۰۰ مگاوات خبر داد و گفت: توسعه نیروگاههای خورشیدی طرح ملی «تولید در توزیع» با نصب نیروگاههای ۳ مگاواتی از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و اکنون در آستانه بهرهبرداری کامل قرار دارد.
وی افزود: تاکنون ۲۶۱ مگاوات از نیروگاههای این طرح به شبکه سراسری متصل شده و روزانه ظرفیتهای جدیدی وارد مدار میشود؛ با توجه به عملکرد مطلوب شرکت سرمایه گذار، ظرفیت قراردادی پروژه از ۶۰۰ مگاوات به ۱۲۰۰ مگاوات افزایش یافته و عملیات اجرایی فاز دوم با سرمایهگذاری مشترک صندوق توسعه ملی در حال اجراست.
دوستمحمدی با اشاره به هدفگذاری برای تکمیل و اتصال بخش نخست ۶۰۰ مگاواتی تا یک ماه آینده گفت: در فاز دوم، نیروگاههای جدید در مجاورت خطوط فوق توزیع و با الگوگیری از بخش اول اجرا خواهند شد.
وی در تشریح وضعیت پروژههای نیروگاهی در استانها افزود: هماکنون پروژههای نیروگاه خورشیدی در استانهای البرز (۲۴۳ مگاوات)، سمنان (۳۱۲ مگاوات)، مرکزی (۶۱۲ مگاوات)، همدان (۲۰۴ مگاوات)، قم (۷۸ مگاوات)، اصفهان (۷۲ مگاوات)، قزوین (۴۸ مگاوات)، سیستان و بلوچستان (۱۲۰ مگاوات)، یزد (۵۴ مگاوات)، هرمزگان (۳۰ مگاوات)، بوشهر (۱۰ مگاوات) و تهران (۹ مگاوات) در مراحل مختلف مطالعه، ساخت یا بهرهبرداری قرار دارند.
مجری طرح ملی نیروگاههای تجدیدپذیر از مذاکره با شرکت ماناانرژی برای انعقاد قرارداد جدید برای ساخت نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی خبر داد و افزود: در این بخش علاوه بر نیروگاههای خورشیدی ۳ مگاواتی، احداث نیروگاههای ۶۰ مگاواتی نیز پیشبینی شده است.
وی با اشاره به حمایت دولت چهاردهم در اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار منابع ارزی از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه پروژههای تجدیدپذیر تصریح کرد: در آغاز طرح، سیستم بانکی اعتماد کافی به پروژههای تجدیدپذیر نداشت، اما با بهرهبرداری تدریجی نیروگاهها، اعتماد و استقبال بانکها و صندوق توسعه ملی افزایش یافته است که این امر نشان از عزم ملی برای رفع ناترازی انرژی و گسترش برق پاک دارد.
بر اساس آمار رسمی ساتبا، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور تا پایان نیمه دوم مهرماه سال جاری به ۲.۵۵ گیگاوات رسیده که شامل ۲.۰۵ گیگاوات نیروگاه خورشیدی، ۴۰۰ مگاوات بادی و ۱۰۰ مگاوات از سایر منابع پاک است. این رقم نسبت به سال گذشته رشد ۴۳ درصدی و نسبت به ابتدای دولت چهاردهم رشد ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد؛ رشدی که در تاریخ صنعت برق کشور کمنظیر بوده است.
در حال حاضر، پروژههای نیروگاههای تجدیدپذیر با ظرفیت ۷۰۰۰ مگاوات در سراسر کشور در حال اجراست که شامل ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه در حال احداث با سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی، ۲۰۰۰ مگاوات در حوزه تأمین تجهیزات برای بخش خصوصی با پشتیبانی صندوق توسعه ملی و و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی پشتبامی در قالب طرح ملی «بام نیرو» است.