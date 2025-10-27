به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند گفت: در بازدید‌های نظارتی حوزه بازرسی کار این مدیریت از کارگاه‌های ساختمانی سطح شهرستان و ارسال گزارشات لازم توسط مدیریت شهرستان به دادگستری، دستور پلمب ۲ کارگاه ساختمانی ناایمن توسط دادستان بیرجند در یک هفته‌ی اخیر صادر شد.

شرفی هدف از این اقدام را حفظ جان کارگران و همچنین سرمایه‌های کارفرمایان عنوان کرد و افزود: در این مسیر و با در نظر گرفتن ۲ هدف ذکر شده مماشاتی با متخلفان نخواهد شد.

به گفته وی به استناد ماده ۱۰۵ قانون کار در صورت تشخیص ناایمن بودن کارگاه توسط بازرسان کار، گزارشات لازم به دادگستری برای پلمب کارگاه ناایمن ارائه می‌شود که با هماهنگی موجود با دادستان محترم این مهم در شهرستان به فوریت انجام شد.